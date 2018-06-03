花博葫蘆墩園區工程完工　 創意貨櫃成打卡新亮點

台中花博豐原葫蘆墩展區第5區的基礎工程已完工，園區植栽進度近9成，其中備受矚目的創意貨櫃區，將打造出旅客服務中心、售票亭、急救站、志工室、哺集乳室等5種造型各異的機能貨櫃屋，外觀以百合花與文心蘭作為禮盒圖騰，近期將吊放至園區組立安裝，開幕後成為花博打卡新亮點。

台中市水利局表示，第五區服務設施創意貨櫃以「花田囍事」作為設計主軸，構想帶入豐原糕餅文化的繁榮意象，打造出旅客服務中心、售票亭、急救站、志工室、哺集乳室等5種辨識度高，但造型各異的機能貨櫃屋。