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花博葫蘆墩園區工程完工　 創意貨櫃成打卡新亮點

記者柳榮俊／台中報導2018/06/03 15:15
▲台中花博葫蘆墩園區創意貨櫃。（圖／台中市政府提供 , 2018.6.3)
▲台中花博葫蘆墩園區創意貨櫃。（圖／台中市政府提供 , 2018.6.3)

台中花博豐原葫蘆墩展區第5區的基礎工程已完工，園區植栽進度近9成，其中備受矚目的創意貨櫃區，將打造出旅客服務中心、售票亭、急救站、志工室、哺集乳室等5種造型各異的機能貨櫃屋，外觀以百合花與文心蘭作為禮盒圖騰，近期將吊放至園區組立安裝，開幕後成為花博打卡新亮點。

台中市水利局表示，第五區服務設施創意貨櫃以「花田囍事」作為設計主軸，構想帶入豐原糕餅文化的繁榮意象，打造出旅客服務中心、售票亭、急救站、志工室、哺集乳室等5種辨識度高，但造型各異的機能貨櫃屋。


▲花博葫蘆墩園區「花田囍事」創意貨櫃（圖／市政府提供 , 2018.6.3)


▲花博葫蘆墩園區「花田囍事」創意貨櫃（圖／市政府提供 , 2018.6.3)

水利局指出，貨櫃屋以「禮盒3次方」為創意主題，第一次方以「禮盒」為主題，設計不同造型的禮盒，第二次方則取用豐原、后里最具特色的百合花與文心蘭作為禮盒圖騰，第三次方則搭配大地色彩計畫，豐富視覺感官，這些創意機能貨櫃於花博展期，將成為遊客約定聚集、等候、休憩點及打卡新亮點。

此外，花博豐原葫蘆墩第5區基礎工程已進入完成階段，目前第5區策佈展核心主軸遊藝花源，將展域轉化為大地調色盤，邀民眾展開一場花園遊藝之旅。相關展品已在製作中，將展現充滿創意童趣的花博體驗。

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