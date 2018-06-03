影／古月民俗館歡慶12歲　彰化市長發放幸運茶葉蛋

彰化市古月民俗館3日歡喜迎接12歲生日，特舉辦精彩又豐富的館慶，不僅欣賞古月民俗館各研習班的學習成果，還有一連串充滿趣味、驚喜的活動，館方還準備了來館禮開運茶葉蛋，與鄉親一起慶生，分享館慶的喜悅。

彰化市長邱建富表示，古月民俗館自2006年6月6日開館，12年來呈現多元的民俗展覽，致力於台灣傳統文化的保存維護與發揚推廣，同時創造孩童樂於接觸傳統民俗文化的機會，面對全台灣到處充斥的蚊子館，古月民俗館12年來已有超過50萬人次前來參觀，今年1月至今，平均每月入館參觀人次也有逾3000人。



▲古月民俗館迎接12歲生日，邱建富發放幸運茶葉蛋分享民眾。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

邱建富市長上任後，將古月民俗館這處彰化市地方文化館，與百年古蹟宮廟「關帝廟」、「慶安宮」、「聖王廟」、「懷忠祠」結合，加入創意、注入活力，重新詮釋在地的廟宇文化之美。



▲古月民俗館歡喜迎接12歲。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

有關古月民俗館的歷史由來，源自清領彰邑聞人李氏員外園邸，其範圍東至節孝祠、古月井（今彰化生活美學館），西至古月園酒家（今中山商場），南至彰化東門樂耕門（今交通隊前），北至彰化公會堂（今彰化藝術館），園邸座落彰邑八卦山腳下。



▲彰化市古月民俗館歡喜迎接12歲生日，市長邱建富出席同慶。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

位於中華路57號的館址，是於民國93年間，利用第二次世界大戰遭空襲轟炸後拆除的天后宮遺址興建，歷經兩年施工，於民國95年5月完工，並在同年6月開館啟用，期以小規模之投資建設，透過有限空間、無限館藏的巧妙規畫，傳承台灣傳統文化。