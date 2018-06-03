阿里山春茶賽結果出爐　嘉義縣長張花冠頒獎

嘉義縣阿里山茶舉世聞名，阿里山鄉農會循例，今(3)日在嘉義市立棒球場前廣場舉辦2018大阿里山地區春季優良茶競賽頒獎典禮暨展售活動。競賽結果，青心烏龍茶組由林明豐先生獲特等獎，金萱茶組由吳明翰先生獲特等獎，嘉義縣長張花冠、議長張明達等人到現場進行頒贈匾額給得獎茶農。

為保證得獎茶葉品質，參賽茶葉由阿里山農會送請農糧署及縣府進行亂數抽樣檢驗農藥殘留，並送往屏東科技大學檢驗中心檢驗，茶樣全數符合國家標準檢驗合格，如果遇到檢測不符規定標準者，除取消比賽資格外，其所繳茶樣也會沒入銷毀，藉此確保參賽茶葉的衛生安全，再由前茶業改良場課長楊盛勳博士、茶業改良場魚池分場蘇彥碩股長等人擔任評審，共同完成初審、復審等評鑑工作。