阿里山春茶賽結果出爐　嘉義縣長張花冠頒獎

嘉義縣阿里山茶舉世聞名，阿里山鄉農會循例，今(3)日在嘉義市立棒球場前廣場舉辦2018大阿里山地區春季優良茶競賽頒獎典禮暨展售活動。競賽結果，青心烏龍茶組由林明豐先生獲特等獎，金萱茶組由吳明翰先生獲特等獎，嘉義縣長張花冠、議長張明達等人到現場進行頒贈匾額給得獎茶農。
為保證得獎茶葉品質，參賽茶葉由阿里山農會送請農糧署及縣府進行亂數抽樣檢驗農藥殘留，並送往屏東科技大學檢驗中心檢驗，茶樣全數符合國家標準檢驗合格，如果遇到檢測不符規定標準者，除取消比賽資格外，其所繳茶樣也會沒入銷毀，藉此確保參賽茶葉的衛生安全，再由前茶業改良場課長楊盛勳博士、茶業改良場魚池分場蘇彥碩股長等人擔任評審，共同完成初審、復審等評鑑工作。
春季優良茶競賽青心烏龍組特等獎由林明豐獲得，頭等一由達明製茶廠安達明獲獎、頭等二由禾成茶業葉進成獲獎、頭等三由林明獲獎，頭等獎由正一茗茶賴建志等20人得獎；金萱組特等獎由吳明翰奪得，頭等一禾成茶業葉進成、頭等二瑞泰茶業廖淑貞、頭等三順記茗茶錢芳照，頭等獎順記茗茶錢芳照等9人獲得。
張花冠表示，茶農們用心栽植讓嘉義縣的好茶舉世聞名，而縣府也會積極協助農民，促進農業轉型升級，並從建置生產管理及加強查驗等面向著手，使嘉義縣農業生產規範及規格可以與國際接軌，提升產品優勢與產業競爭力。