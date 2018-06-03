NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陳其邁盼：不分黨派團結拚經濟海洋日護深澳　新北放流萬尾亞成魚8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

中市議員改善公園設施　市府：解決迫切需求

記者柳榮俊／台中報導2018/06/03 16:12
▲台中市議員陳淑華邀集市府相關單位會勘公園。（圖／議員陳淑華提供 , 2018.6.3）
▲台中市議員陳淑華邀集市府相關單位會勘公園。（圖／議員陳淑華提供 , 2018.6.3）

台中市議員陳淑華邀集建設局長黃玉霖及西屯區李鳳珍、馮長山、廖年新、趙淑妙、何淑玲等五位里長會勘西屯區協和公園、上石公園、大弘公園以及三信公園，打造完善四座公園的休憩設施，朝友善共融的公園目標邁進，同時加強妝點台中市，讓台中市更美麗更舒適宜居。

陳淑華表示，各公園有不同的特色，協和公園較新且面積廣大，需補齊不足以符合市民需求，應設置簡易型廁所，可以體貼長輩、行動不便人士及幼童，不需要跑到較遠的廟宇如廁。而建設局長黃玉霖也當場承諾施作，解決民眾的迫切需求。

上石公園有上石福德祠是當地居民的信仰中心外，也提供了熱鬧繁華的逢甲夜市旁一處安靜的休閒空間。陳淑華指出，上石公園闢園已久，園內樹木樹齡夠老，是遮陰避暑的好去處，也是上石、上德、上安三里的重要鄰里公園。陳淑華要求建設局應加強公園內植栽花木以及草地的養護，以及地方也要求恢復部份的體健設施，提供市民簡易的舒展與運動。

陳淑華在會勘大弘公園時說，公園內仍是罐頭遊具，且無障礙通道仍然不足，多處花台破損有安全問題，園內長椅數量不足，許多長輩必須自帶座椅，相當不便，另外公園照明不足，夜間有安全疑慮。陳淑華要求應納入老舊公園改善計畫整體來做，黃玉霖向里長及民眾承諾改善。

陳淑華認為，友善共融式遊具是趨勢，提供給所有民眾都能使用設施，未來應逐步汰換無法滿足的罐頭式遊具。黃玉霖回應，一些樹木樹齡較老的公園，照明會比較不足，建設局會改善照明設備，同時將在適合的公園內打造城市光廊，讓公園更美，民眾更喜歡及更多的利用。

此外，陳淑華也提到，公園應該朝友善、共融，像三信公園面積廣大、大樹參天，有三信游泳池等，是大型綜合性公園，希望增設共融式遊具，改善人行道不平的狀況，並應就各公園特色去規劃改善更親民。讓公園除了是城市綠肺外，跟市民生活鏈結，成為市民生活的日常。

關鍵字陳淑華公園罐頭式遊具
彰化民宅發生火警　風水師難逃死劫花蓮舊檢察長宿舍變身　成觀光景點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan