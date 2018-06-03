中市議員改善公園設施　市府：解決迫切需求

陳淑華表示，各公園有不同的特色，協和公園較新且面積廣大，需補齊不足以符合市民需求，應設置簡易型廁所，可以體貼長輩、行動不便人士及幼童，不需要跑到較遠的廟宇如廁。而建設局長黃玉霖也當場承諾施作，解決民眾的迫切需求。

台中市議員陳淑華邀集建設局長黃玉霖及西屯區李鳳珍、馮長山、廖年新、趙淑妙、何淑玲等五位里長會勘西屯區協和公園、上石公園、大弘公園以及三信公園，打造完善四座公園的休憩設施，朝友善共融的公園目標邁進，同時加強妝點台中市，讓台中市更美麗更舒適宜居。

上石公園有上石福德祠是當地居民的信仰中心外，也提供了熱鬧繁華的逢甲夜市旁一處安靜的休閒空間。陳淑華指出，上石公園闢園已久，園內樹木樹齡夠老，是遮陰避暑的好去處，也是上石、上德、上安三里的重要鄰里公園。陳淑華要求建設局應加強公園內植栽花木以及草地的養護，以及地方也要求恢復部份的體健設施，提供市民簡易的舒展與運動。

陳淑華在會勘大弘公園時說，公園內仍是罐頭遊具，且無障礙通道仍然不足，多處花台破損有安全問題，園內長椅數量不足，許多長輩必須自帶座椅，相當不便，另外公園照明不足，夜間有安全疑慮。陳淑華要求應納入老舊公園改善計畫整體來做，黃玉霖向里長及民眾承諾改善。

陳淑華認為，友善共融式遊具是趨勢，提供給所有民眾都能使用設施，未來應逐步汰換無法滿足的罐頭式遊具。黃玉霖回應，一些樹木樹齡較老的公園，照明會比較不足，建設局會改善照明設備，同時將在適合的公園內打造城市光廊，讓公園更美，民眾更喜歡及更多的利用。

此外，陳淑華也提到，公園應該朝友善、共融，像三信公園面積廣大、大樹參天，有三信游泳池等，是大型綜合性公園，希望增設共融式遊具，改善人行道不平的狀況，並應就各公園特色去規劃改善更親民。讓公園除了是城市綠肺外，跟市民生活鏈結，成為市民生活的日常。