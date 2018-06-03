倒貼80億！核四燃料棒將退回　專家嘆：台灣創世界首例

綜合媒體報導，核四前廠長王伯輝表示，過去買來的燃料棒還沒拆封，但已確定將在 7 月份分批運回美國異地存放，台灣在這過程中不但沒省到錢，還要倒貼燃料棒的外送拆解費用，金額高達 80 億元！

近來全台各地頻傳跳電，陷入缺電危機，被封存的核四是否該重啟，再度躍上版面成為討論話題。可以確定的是，今年 7 月份核四廠的燃料棒確定會分批運回美國異地存放；對此，核四前廠長王伯輝無奈表示，買來還沒拆封的核四燃料棒又退回，燃料棒外送拆解費用還高達 80 億元，「當初費了洪荒之力把燃料棒運回台灣，如今卻要花更多錢運出去」、「這應該是世界首例了！」



▲核四前廠長王伯輝表示，過去買來的燃料棒還沒拆封，但已確定將在 7 月份分批運回美國異地存放。（圖／翻攝自王伯輝臉書 , 2018.6.3）

王伯輝解釋，核四燃料棒是初始燃料，濃度較高，平均可使用 3 年，「花 80 億元買來的燃料棒，可以發 2000 億元的電」，然而現在買了沒拆封又要退回去，還要再給人家 80 億，讓他感嘆道：「世界上沒有這種先例。」

台電方面則解釋，核四廠核燃料無法使用於核一、二、三廠，因此在陸續運回美國後，將伺機尋求轉售或將燃料棒再拆解出鈾燃料利用，越早處理就有越多時間找到國外買家，創造資產最大價值。台電更強調，核四廠規劃轉型為綜合電力園區，核燃料為國際原子能總署管制物質，燃料束全數運送回美國後，一年將可減少一億多元的資產維護管理費用。



▲台電方面解釋，核四廠核燃料無法使用於核一、二、三廠，因此在陸續運回美國後，將伺機尋求轉售或將燃料棒再拆解出鈾燃料利用圖為核能反應爐。（示意圖／翻攝自 Gatty Images, 2018.06.03）

不過許多網友對於台電說法並不領情，紛紛痛批道：「政府到底在想什麼？」、「所以缺電問題到底怎麼解決？」、「80 億就這樣丟到太平洋了...」、「人民的稅金就這樣被幾億幾億的用，好心痛...」、「這樣的行徑可說是愚蠢到極點了！」