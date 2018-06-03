國際美容技藝競賽　林佳龍喻自己是「城市美容師」

台灣美容美髮界的盛事「台中市長盃國際美容交流暨技藝競賽」今(3)日在烏日大台中國際會展中心盛大舉辦，超過350位美容業界菁英同場競技。台中市長林佳龍也前往現場為選手加油打氣，並比喻自己為「城市美容師」，推動市政塑造城市美學，他表示，今年花博也將展示美容產業藝術作品，向國際宣傳台中的美。

由台中市女子美容商業同業公會主辦的「2018台中市市長盃國際美容交流暨技藝競賽」，今日在烏日大台中國際會展中心舉行，台中市女子美容商業同業公會理事長許有仁致贈榮譽總會長聘書給林佳龍，期待市府與美容公會持續合作，讓美容產業更上一層樓。