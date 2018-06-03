國際美容技藝競賽　林佳龍喻自己是「城市美容師」

台灣美容美髮界的盛事「台中市長盃國際美容交流暨技藝競賽」今(3)日在烏日大台中國際會展中心盛大舉辦，超過350位美容業界菁英同場競技。台中市長林佳龍也前往現場為選手加油打氣，並比喻自己為「城市美容師」，推動市政塑造城市美學，他表示，今年花博也將展示美容產業藝術作品，向國際宣傳台中的美。
由台中市女子美容商業同業公會主辦的「2018台中市市長盃國際美容交流暨技藝競賽」，今日在烏日大台中國際會展中心舉行，台中市女子美容商業同業公會理事長許有仁致贈榮譽總會長聘書給林佳龍，期待市府與美容公會持續合作，讓美容產業更上一層樓。
林佳龍表示，美容美髮除了專業能力培養，也傳承尊師重道的經驗，不論是學校技職教育，或是拜師學藝，師徒制的教育下，學習專業也推陳出新，並將技術代代傳承、發揚光大。為打造台中成為幸福城市，林佳龍也比喻自己為「城市美容師」，藉由推動各項市政，發展軟硬體重大建設，為城市裝扮美容，也塑造城市美學，提升台中在國際間的能見度與美好形象。
他更說，今年花博即將盛大開幕，將計畫在展區尋覓適當場所，展示美容產業藝術作品，讓幸福產業也在花博出現。
台中女子美容商業同業公會則指出，今年國際美容技藝競賽以花博為主題，分為靜態「花之博美、設計美學」競賽展示，動態「花樣年華、新娘造型」競賽展演，以及「時尚之都創新藝術」演示，邀請來自日本、新加坡、越南等國20多位流行美學老師及產業界專家參與技術交流，盼增進選手國際視野，也藉此向國際宣傳花博，讓世界看見台中的美。