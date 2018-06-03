侯友宜說法一錯再錯　黃韋鈞：果真「市政門外漢」

藍、綠新北市長的參選人，為新北市的債務隔空交火。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜對新北市政與財政真的門外漢，2日中午至深夜，針對蘇貞昌縣長任內的債務說法，一變再變，改了又改，「但卻是錯錯錯，連三錯！」

黃韋鈞指出，第一錯是「背錯數字」，侯友宜昨天上午第一時間把500餘億元債務誇大2倍成上千億，直到晚間10點多才發現有錯，改口債務是500多億，合併尤清任內是700億，不知道哪一個數字是對的？顯然侯友宜不僅市政外行，連數字都會背錯。

第二錯是「亂用名詞」，侯友宜要求幕僚再修正後，卻使用完全不存在於《公共債務法》內的「市庫存款」，說明市府債務，讓人滿頭問號？黃韋鈞說：「侯友宜所講市庫存款這個名詞，只是指市府設置在代理銀行帳戶裡面的存款金額，跟市府債務是完全不同意義、定義，當然就更不會同一數據。」