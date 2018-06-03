侯友宜說法一錯再錯　黃韋鈞：果真「市政門外漢」

藍、綠新北市長的參選人，為新北市的債務隔空交火。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，侯友宜對新北市政與財政真的門外漢，2日中午至深夜，針對蘇貞昌縣長任內的債務說法，一變再變，改了又改，「但卻是錯錯錯，連三錯！」
黃韋鈞指出，第一錯是「背錯數字」，侯友宜昨天上午第一時間把500餘億元債務誇大2倍成上千億，直到晚間10點多才發現有錯，改口債務是500多億，合併尤清任內是700億，不知道哪一個數字是對的？顯然侯友宜不僅市政外行，連數字都會背錯。
第二錯是「亂用名詞」，侯友宜要求幕僚再修正後，卻使用完全不存在於《公共債務法》內的「市庫存款」，說明市府債務，讓人滿頭問號？黃韋鈞說：「侯友宜所講市庫存款這個名詞，只是指市府設置在代理銀行帳戶裡面的存款金額，跟市府債務是完全不同意義、定義，當然就更不會同一數據。」
黃韋鈞強調，只要參加過預算審查首長都知道，政府債務統計只要查詢專門負責決算的審計部審核報告即可，針對市府債務的定義與金額都有白紙黑字明列，更不會使用市庫存款來做為依據，侯友宜當了7年半的副市長、朱立倫請家假參選總統的期間代理市長，既然還會用錯名詞、對錯數據。
第三錯是「正負不分」，侯友宜說尤清到蘇貞昌，讓縣府財政由正轉負？黃韋鈞批評，這又是一個正負不分的錯誤，根據專門負責查核審計政府財政支出狀況的審計部決算審核報告，86年度尤清前縣長卸任時，當時縣府便已有公共債務9億元，何來由正轉負的說法。
黃韋鈞表示，侯友宜要談市府財政可以，但數字跟內容要正確，不要成為假新聞製造機，蘇貞昌已向大家清楚說明當初財政運用的方式及對新北帶來的效益，無奈侯友宜今早仍不願正式面對自己是「市政門外漢」的事實，依舊顧左右而言他，甚至還胡亂指責外界轉移焦點，實在令人啼笑皆非。