世界海洋日守護深澳　新北放流上萬尾亞成魚

台電深澳電廠擴建案影響深澳灣及瑞芳保育區的生態環境，6月8日世界海洋日將至，新北市政府今(3)日邀請漁會與當地漁業志工搭乘娛樂漁船，至瑞芳保育區放流1萬尾亞成魚，一起守護海洋環境及生態。
迎接世界海洋日，新北市首次與漁船合作海上放流，由新北市副市長李四川與瑞芳區漁會及深澳漁業志工一同乘船至瑞芳保育區放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚，這批亞成魚是新北市貢寮海洋資源復育園區自行培育，體型長達10公分，不僅活力旺盛，對環境適應力也強，航行途中也細覽深澳灣，藉漁業志工的導覽，深入了解瑞芳當地漁業資源及文化。
李四川表示，新北市擁有長達145公里秀麗海岸線，天然海灣眾多，外圍海域潮流交匯形成優良漁場擁有豐富的漁業資源，是漁民重要生計來源，更是民眾假日重要休憩去處，然而塑膠垃圾汙染海洋、傷害海洋生物的事件層出不窮，因此，新北市政府今年6月將世界海洋日擴大辦理新北海洋月系列活動，聯同5區漁會一同響應。
在世界海洋日前夕6月2日搶先於野柳舉辦淨灘活動，3日及4日則接連於瑞芳與貢寮保育區與海洋防衛隊志工、學生及當地居民共同舉辦放流活動，接續由淡水區漁會6月20日舉辦清除港內廢棄漁網具，而金山區漁會將在6月27日號召藍海艦隊的漁船主出海清除海漂垃圾，共同努力守護海洋環境。
新北市農業局也提醒，依據新北市保育區禁止事項，體長未滿20公分的珊瑚礁魚類禁止採捕，針對今天放流物種其中100尾，農業局與海洋大學研究團隊合作標識追蹤牠們後續生存與適應的情況，若發現受標記的黃鰭鯛或黑鯛魚體，請記下發現的時間、地點、大小並拍下照片通報研究團隊。