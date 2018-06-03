世界海洋日守護深澳　新北放流上萬尾亞成魚

台電深澳電廠擴建案影響深澳灣及瑞芳保育區的生態環境，6月8日世界海洋日將至，新北市政府今(3)日邀請漁會與當地漁業志工搭乘娛樂漁船，至瑞芳保育區放流1萬尾亞成魚，一起守護海洋環境及生態。

迎接世界海洋日，新北市首次與漁船合作海上放流，由新北市副市長李四川與瑞芳區漁會及深澳漁業志工一同乘船至瑞芳保育區放流黃鰭鯛與黑鯛亞成魚，這批亞成魚是新北市貢寮海洋資源復育園區自行培育，體型長達10公分，不僅活力旺盛，對環境適應力也強，航行途中也細覽深澳灣，藉漁業志工的導覽，深入了解瑞芳當地漁業資源及文化。