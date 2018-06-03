量販店推Fun粽吃　台灣名粽一次購足

端午佳節即將到來，量販業者在高雄舉辦「Fun粽吃 -粽子發表會」活動，推出超過60款各式名粽並舉辦親子包粽大賽，現場還有趣味問答、呼拉圈比賽、親子包粽大賽，端午Fun粽吃等橋段，現場民眾也學習趣味包粽法，傳承端午包粽好習俗。

業者為了搶粽子商機，特別提早一個月開賣，還首度推出一人經濟方案5款名家獨享粽，每顆都配足份量一人吃剛剛好。業者表示，今年獨家肉粽再升級，選用通過食品安全最高認證食材安心粽，還有獨門配方獨家授權名店粽；此外，以主打鄉民狂推不用排隊人氣名店盛賞零食與禮盒也加入端午節推薦行列。