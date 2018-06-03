量販店推Fun粽吃　台灣名粽一次購足

端午佳節即將到來，量販業者在高雄舉辦「Fun粽吃 -粽子發表會」活動，推出超過60款各式名粽並舉辦親子包粽大賽，現場還有趣味問答、呼拉圈比賽、親子包粽大賽，端午Fun粽吃等橋段，現場民眾也學習趣味包粽法，傳承端午包粽好習俗。
業者為了搶粽子商機，特別提早一個月開賣，還首度推出一人經濟方案5款名家獨享粽，每顆都配足份量一人吃剛剛好。業者表示，今年獨家肉粽再升級，選用通過食品安全最高認證食材安心粽，還有獨門配方獨家授權名店粽；此外，以主打鄉民狂推不用排隊人氣名店盛賞零食與禮盒也加入端午節推薦行列。
▲活動現場民眾熱烈參與趣味有獎問答。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.03）
業者指出，今年端午檔期推出多達60款獨享粽、安心粽、名店粽、綜合粽、南北部粽、台灣名粽，其中與名廠合作獨家推出傳承北部粽手藝的系列粽，安心粽部分也堅持使用產銷履歷食材，並提供QR Code掃描追訴食材來源，提供消費者最安心的選擇。
在台灣名粽方面，首度推出歷經四代百年老店合作的粿粽，純正手工藝呈獻經典台灣傳統米食風味，此外，今年端午節接近炎熱的夏季，特別推出冰涼甜粽，冰涼不甜膩，皮Q透明，低熱量首選。
▲知名連鎖量販店推Fun粽吃活動。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.06.03）
近年全球興起一人經濟，單獨或少量熟食銷售也在持續成長，業者表示，今年新品粽達3成，其中獨享粽更占1成，單身或者小家庭吃不完一包多個粽子，且同口味吃多也會膩，獨享粽的推出可讓消費者在實惠價錢擁有更多選擇。此外，業者也特別加入人氣名店盛賞專區，推出網購超人氣創意肉干以及韓客來台必買商品花生醬製作的牛軋糖，還有好評激推豬腳禮盒等。