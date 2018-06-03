陳其邁盼不分黨派 　團結拚經濟、建設大高雄

▲路竹區在地社區理事長、里長、農會代表、宮廟主委，不分黨派，幾乎全員到齊，力挺陳其邁。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.03）

民進黨高雄市長提名候選人陳其邁今(3)日舉辦「智慧城市、經濟首都」請益見面會，是他提名後的首場基層座談，包括前高雄縣長余政憲、立法委員邱志偉、議員陳明澤、議員參選人黃明太、路竹區農會理事長王和雄、農會總幹事鄭守良、路竹區調解會主席林進源、在地社區理事長、里長、農會代表、宮廟主委，不分黨派，幾乎全員到齊，力挺陳其邁，熱情高喊凍蒜。

陳其邁回應鄉親的熱情表示，路竹是大家共同的路竹，這場選舉是大家的選舉，大家世世代代在路竹安身立命，未來一定要讓路竹更好，拜託大家不分黨派共同支持、共同打拼。

立委邱志偉指出，今天有這麼多在地的基層鄉親熱烈力挺陳其邁，非常難得，看得出鄉親對陳其邁有高度期待，他六年來在立法院積極爭取捷運岡山路竹延伸線，今年年底就要動工，也爭取兩億多經費拓寬高雄科學園區旁的道路，年底將完工，另外高十一線、高十八線以及高科向北向東的道路各延長4.5公里等，這些建設都要跟未來的陳市長一起努力，建設大路竹地區。



▲陳其邁提名後的首場基層座談，現場熱烈，人氣很旺。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.03）

陳其邁表示，路竹是高雄、台南科技走廊的中心點，目前有路竹科學園區之外，高雄市政府正在爭取一千多公頃土地興建橋頭科學園區，岡山未來要設立航太科技材料中心，華邦電子投資3300億在路竹，未來十二吋晶圓廠將進駐，陳其邁特別感謝高雄市政府與邱志偉立委為高雄拼經濟的努力。

陳其邁強調，前幾天跟賴清德院長說，捷運應該要進一步串連高雄及台南，未來捷運從南到北，會串連楠梓加工區，橋頭科學園區、岡山航太科技材料中心、本洲工業區、路竹科學園區，再連接到台南科學園區，形成南部高科技走廊。

陳其邁也提到，未來他跟邱志偉委員要讓阿蓮交流道連到田寮交流道，他強調，阿蓮區到市區的交通也要打通，讓大路竹地區，包括阿蓮、茄萣、田寮的交通可以銜接，成為高雄市的副都心，這是路竹人共同的願望。

陳其邁表示，政府過去重北輕南，高雄市預算少、人口多，大家對政府的期待很大，與居民生活息息相關、有困難的事情，都要趕快解決；此外，他也與陳菊到旗山溪州參訪，民眾很感謝陳菊解決水的問題，讓溪洲不再淹水，典寶溪滯洪池建好後，也減少水患問題，政府花錢要在人民的安全上，花在刀口上，這也是為什麼菊姐的執政獲得雜誌評鑑都蟬聯前幾名。