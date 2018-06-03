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打造完善長照環境　翁章梁赴日取經

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/06/03 17:47
▲日本靜岡北安東高齡者照護中心規模完善，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁前往取經，作為日後若當選縣長的施政參考。（圖／翁章梁競選團隊提供 , 2018.06.03）
▲日本靜岡北安東高齡者照護中心規模完善，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁前往取經，作為日後若當選縣長的施政參考。（圖／翁章梁競選團隊提供 , 2018.06.03）

嘉義縣人口高齡化，為求打造並改善縣內長照條件與環境，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁前往日本靜岡市取經，6月3日參訪由靜岡鐵路公司經營的北安東高齡者照護中心，作為日後若當選縣長的施政參考。

翁章梁3日抵達日本靜岡北安東高齡者照護中心，由日方館長永野真一親自接待簡報，導覽館內設施。該中心2013年成立，因安養中心全天候的專業服務及特別設計的復健治療，48個名額每個月皆額滿，從軟式防跌地板、老人下床感應地毯、水溫恆溫控制、花園式的休閒空間到高度適宜的洗手台，處處可看見貼心的空間設計，整個中心還有防災概念，頂樓搭建太陽能板發電系統自給自足，隨時儲存兩周食品，遇停電或地震來時，可緊急運用。

翁章梁表示，靜岡市65歲以上人口29%，而嘉義縣目前19%，同樣都是面對高齡化社會的挑戰，特別參訪規模完善的北安東長期照護中心，有兩個部分值得嘉義作為參考，一種是長久入住的長者，他們的生活環境，有相關的專業復健和生活照顧，另一種是全天型、半日型的日間照顧中心，由中心前往家中接送，輕微失能及失智，還有專門設計的復健治療及團康課程，空間設計都是經過精心思考的規畫，這些設計對於未來嘉義縣整個老人照顧有很大的參考價值。

翁章梁指出，靜岡這所安養中心是由企業經營，政府補助相關長照經費，飯店化的服務，已經不侷限在政府的責任，而是企業、民間、政府共同攜手合作，為長者打造妥善照顧空間，未來嘉義縣的照護應分級建構，依照鄉親需求提供不同的長照服務，同時尋求在地NPO組織、企業投入人力和資源，從環境空間著手整體設計，以家的感覺打造舒適的長者生活環境，並朝環保綠能方向，補助鼓勵各設施機構搭建太陽能板降低支出，使經費能夠充份運用，這是縣府施政未來必須努力的重要課題，希望給予長者健全良好的居住、活動環境，保障長輩有尊嚴又快樂的晚年生活。

關鍵字翁章梁靜崗長照
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