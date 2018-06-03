國民黨主席吳敦義南下　為韓國瑜選情加溫

在媒體的簇擁下，吳敦義才一坐定，媒體立刻向韓國瑜提問會不會向黨主席要選舉經費。韓國瑜說：「民進黨是用愛發電，國民黨要用愛選舉。」吳諷刺民進黨選舉時說用愛發電，結果呢？現在是用肺發電、用肝發電，但國民黨用愛選舉、用愛拉票，是有可能的，候選人的政策獲人民肯定，可以節省許多宣傳廣告的經費。

國民黨主席吳敦義今(3)日特地專程南下，繼續為南部選情加溫，在高雄鳳山支持者推薦下，吳敦義、韓國瑜與黨提名高雄市議員參選人一同到鳳山區吃滷肉飯，吳敦義吃得津津有味，他還不忘諷刺國民黨要用滷肉飯，對抗民進黨吃魚翅，和基層人民站在一起。



▲韓國瑜用餐時說出，「民進黨是用愛發電，國民黨要用愛選舉」一語，獲得現場一片掌聲。（圖／NOWnews資料照片）

吳敦義也表示，民間現在流行幾句話，「民進黨不倒、台灣不會好」、「民進黨不倒，經濟不會好」。民進黨上任後，陸客減少、百業蕭條，六合、新興夜市沒有人潮，墾丁、阿里山遊客銳減，他要再加一句，「民進黨不倒，高雄不會好。」

同行的前高雄縣長楊秋興也指出，最近屏東已經有農民正在做大布條響應「民進黨不倒，農民不會好。」他要拜託國民黨救救農民，讓台灣農產品可以外銷出去，賣更好價格。

吳敦義指出，國民黨歷經幾次大選的挫敗，現在執政黨透過種種違憲、不法手段，凍結、清算國民黨的黨產，財政非常困難。他回應韓國瑜之前的說法，高雄市長參選人「民進黨是黨強人不強，國民黨是黨弱人」，他認為，國民黨就像國軍島孤人不孤，國民黨要用吃滷肉飯，對抗民進黨的魚翅大餐。

吳、韓與黨提名市議員參選人今天一起大啖鳳梨、香蕉，為農產品叫屈。大家現場並大喊：「香蕉、香蕉香哄哄，農民農民扣扣闖。」（台語：香蕉香噴噴，但賣不出去，農民像無頭蒼蠅四處亂竄。）

下午吳、韓兩人也攜手前往燕巢樹德科技大學參加中華民國一貫道卅周年大會。會後，吳敦義再度為農民請命，他說將發動企業認購農產品，幫忙推銷農產品，絕對不可以讓台灣這麼好吃的香蕉，每斤只賣一塊錢的廉價。