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林富男藝流思想創作展開幕　嘉賓雲集

記者許高祥／高雄報導2018/06/03 18:37
▲藝流企業家林富男。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）
▲藝流企業家林富男。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）

台灣藝術研究院院長林富男首創的思想系列「藝流思想」創作展，於今（3）日舉辦在台灣藝術公司盛大舉行開幕茶會，此次創作展集結了53幅以思想與觀念為軸心的藝術作品，揭開刺繡不為人知的反面真實之美，300多名嘉賓蒞臨現場共襄盛舉，立委管碧玲也到場為林富男加油打氣。


▲「藝流思想」創作展，三百多名嘉賓蒞臨現場共襄盛舉。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）


▲創作展集結了53幅以思想與觀念為軸心的藝術作品。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）

林富男現任行政院政務顧問、台灣藝術研究院院長、南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄師範大學藝術學院講座教授及高雄漢王洲際飯店集團總裁、台灣藝術股份有限公司（8479）董事長等職務，黨政商學涉獵甚廣。

有「藝流企業家」稱號的林富男，過去曾受邀於彰化生活美學館、台南文化中心，展出「異流油畫」和「氣韻生動」個展，以材料科學創造出獨有的油彩，奠定個人的藝術標誌，而此次展覽也是受高雄師範大學藝術學院藝術中心的邀請展。

林富男說，很榮幸受高師大藝術學院之邀，展出全新作品，此一系列是他從2013年起即不斷的反思，如何創造不為人知的真實之美，「這好比父母為子女所付出的辛勞、莘莘學子含辛茹苦的求學過程，都是我們沒看見的，這些過程漫長而且時常被人忽略，但恰巧是最真實與善良的一面。」


▲藝流企業家林富男。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）

高師大藝術學院院長姚村雄表示，林富男不僅是傑出的企業家、政府政策發展顧問，更是台灣藝術文化產業的重要推手，同時也是擁有豐富創作能量的藝術家，林院長在藝術推廣與實踐上投入的豐沛熱情，值得作為年輕藝術學子們的學習典範，相信「藝流思想」必能為學院與藝文愛好者帶來嶄新的創作思維，啟發人們對真善美的不同感受。


▲立委管碧玲到場為林富男加油打氣。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）


▲高師大藝術學院院長姚村雄。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）

從「異流油畫」到「藝流思想」，林富男首創以西方觀念性手法開闢新的創作途徑，轉化東方傳統刺繡。作品取用自創作者私人收藏的古老刺繡現成物，經由再次處理的手法，重現刺繡之反面，藉此釋明華美的背後，隱含了塵封的光輝與辛酸，同時從刺繡溫柔的針法中，緬懷家庭記憶和逝去的親情。林富男認為，現代藝術與當代藝術之不同，是在於作者對創作思想的改變而已，並非用其技巧與材料的不同。

開幕茶會現場不僅展出林富男精心創作的53幅刺繡作品，還有台灣藝術研究院院務顧問洪勝雄典藏的古董刺繡4幅，以及由台湘名家手繪的「守正」金酒瓷瓶，內裝58度金門高粱酒二公升；此外，主辦單位也特別準備台灣高山頂峰茶、智利進口的松鼠紅酒，及高雄知名阿綿麻糬現場製作手工麻糬，讓數百位嘉賓在輕鬆的氣氛下，賞畫喝酒及品茗，度過一個愉快的周未。

▲主辦單位也特別準備智利進口的松鼠紅酒讓民眾品嚐。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）

▲高山藏韻莊主泰雅族高煜堂也在展場擺設茶席。（圖／記者許高祥攝 , 2018.06.03）

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