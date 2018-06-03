地方萬花筒》影／福興鄉西瓜品質評鑑　果雕、競賽好趣味

彰化縣福興鄉公所3日上午在福興鄉四村聯合集會所暨老人會館舉辦「107年度福興鄉西瓜品質評鑑活動」，彰化縣長魏明谷說，藉此活動推廣福興在地優質農產品，讓大家在炎炎夏日都能吃到多汁消暑的西瓜。

魏明谷表示，最近天氣相當炎熱，吃西瓜可以解渴，也可以消暑，西瓜可說是福興鄉最出名的農產品，由於舊濁水溪流經福興鄉，為沙質土壤且濁水養分豐富，因此種出很多口感很好、水分很多、又很甜的西瓜。



▲107年度福興鄉西瓜品質評鑑活動，有西瓜評鑑、果雕展覽、風味餐推薦，吃西瓜趣味競賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

魏明谷指出，縣府與公所、農會共同辦理西瓜評鑑活動，期許讓農民朋友所種植出來的西瓜品質能保特它的口感與甜度，並鼓勵農友對西瓜的栽培與技術的改良，促進消費者的購買意願，提升福興鄉西瓜的知名度，進而增加瓜農收入，改善瓜農生活。



▲107年度福興鄉西瓜品質評鑑活動，有西瓜評鑑、果雕展覽、風味餐推薦，吃西瓜趣味競賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

福興鄉長粘禮淞表示，一年一度西瓜節受到大家的支持，活動辦理得非常熱絡，福興西瓜是在地有名農特產，今年雨水量少，西瓜產量特別好，也特別好吃，但相對價格也比較低，藉這個機會辦理西瓜節活動，推廣在地西瓜，幫助瓜農促銷。



▲107年度福興鄉西瓜品質評鑑活動，有西瓜評鑑、果雕展覽、風味餐推薦，吃西瓜趣味競賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

粘禮淞指出，彰化福興鄉位在舊濁水溪沖積的沿海平原地帶，擁有沙質土地相當適合栽種西瓜，福興鄉農民西瓜種植面積約120公頃，每年生產約3,600公噸。在農民辛勤栽培下，加上從春節過後風調雨順，使得今年生產的西瓜不僅大、品質好、口感沙、甜度又高，更是盛產大豐收。



▲107年度福興鄉西瓜品質評鑑活動，有西瓜評鑑、果雕展覽、風味餐推薦，吃西瓜趣味競賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

西瓜是福興鄉主力，也是炎炎夏日的消暑聖品，本次西瓜評鑑有品質、重量、果雕及糕點等4個競賽項目。除了有西瓜評鑑、果雕展覽、風味餐推薦，為帶動現場氣氛，活動穿插舞蹈表演及趣味競賽，現場也有六千台斤的西瓜及各種風味餐免費品嘗。