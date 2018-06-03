NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈萊福力5局無失分　兄弟領先富邦見黃秋生像去求婚　他急得轉圈圈8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

少棒／棒子豎著也點成功　長濱靠強迫取分獲勝

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/03 18:37
▲長濱靠著強迫取分贏得勝利。（圖／取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）
▲長濱靠著強迫取分贏得勝利。（圖／取自中華民國學生棒球運動聯盟臉書）

國小棒球運動聯賽軟式組今(3)日進行淘汰賽，兩支東部的球隊長濱及太巴塱在早場的比賽進行交手，雙方一直鏖戰到第8局突破僵局制，長濱才靠著強迫取分、以5:4驚險獲勝。而長濱總教練余建忠也笑說，點回致勝分的林成恩平時都點不好，但好在最重要的時刻有成功。

太巴塱此役靠著陣中頭號強打曾聖安在2局上的安打，取得1:0的領先；但長濱在6局下靠著對方兩個保送及一個失誤，順利跑回追平分，兩隊也因此進入了延長賽，必須靠著突破僵局制來分勝負。

被對手逼平的太巴塱，在第7局靠著何品室融及楊佑安的安打、打回3分；不過在下一個半局，曾聖安卻沒撐過龐大的壓力，沒辦法幫球隊守住優勢，長濱靠著許志一和朱盟的安打將分數追平。

8局上，長濱第3任投手林浩震讓對手無功而返，下一個半局首位打者林成恩被下達強迫取分的戰術，他面對一個高球，幾乎將棒子豎成直的，不過最終神奇的點到絕佳位置，太巴塱選手來不及處理，只能錯愕的看著對手衝進場慶祝勝利。

余建忠賽後受訪時表示，過去林成恩在練習時、就常常點到壞球，所以才會把棒子拿的那麼高，沒想到這一次幸運的得到好結果。

不過雖然贏球，但他也表示球隊今天打擊發揮的不理想，2到6局都有機會但沒把握，所幸守備表現優異、全場沒有發生失誤，才能等到逆轉的機會。

關鍵字太巴塱長濱國小棒球運動聯賽軟式組少棒林成恩
20歲的主砲　申皓瑋首度扛四棒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan