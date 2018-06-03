少棒／棒子豎著也點成功　長濱靠強迫取分獲勝

國小棒球運動聯賽軟式組今(3)日進行淘汰賽，兩支東部的球隊長濱及太巴塱在早場的比賽進行交手，雙方一直鏖戰到第8局突破僵局制，長濱才靠著強迫取分、以5:4驚險獲勝。而長濱總教練余建忠也笑說，點回致勝分的林成恩平時都點不好，但好在最重要的時刻有成功。

太巴塱此役靠著陣中頭號強打曾聖安在2局上的安打，取得1:0的領先；但長濱在6局下靠著對方兩個保送及一個失誤，順利跑回追平分，兩隊也因此進入了延長賽，必須靠著突破僵局制來分勝負。

被對手逼平的太巴塱，在第7局靠著何品室融及楊佑安的安打、打回3分；不過在下一個半局，曾聖安卻沒撐過龐大的壓力，沒辦法幫球隊守住優勢，長濱靠著許志一和朱盟的安打將分數追平。