少棒／棒子豎著也點成功　長濱靠強迫取分獲勝

國小棒球運動聯賽軟式組今(3)日進行淘汰賽，兩支東部的球隊長濱及太巴塱在早場的比賽進行交手，雙方一直鏖戰到第8局突破僵局制，長濱才靠著強迫取分、以5:4驚險獲勝。而長濱總教練余建忠也笑說，點回致勝分的林成恩平時都點不好，但好在最重要的時刻有成功。
太巴塱此役靠著陣中頭號強打曾聖安在2局上的安打，取得1:0的領先；但長濱在6局下靠著對方兩個保送及一個失誤，順利跑回追平分，兩隊也因此進入了延長賽，必須靠著突破僵局制來分勝負。
被對手逼平的太巴塱，在第7局靠著何品室融及楊佑安的安打、打回3分；不過在下一個半局，曾聖安卻沒撐過龐大的壓力，沒辦法幫球隊守住優勢，長濱靠著許志一和朱盟的安打將分數追平。
8局上，長濱第3任投手林浩震讓對手無功而返，下一個半局首位打者林成恩被下達強迫取分的戰術，他面對一個高球，幾乎將棒子豎成直的，不過最終神奇的點到絕佳位置，太巴塱選手來不及處理，只能錯愕的看著對手衝進場慶祝勝利。
余建忠賽後受訪時表示，過去林成恩在練習時、就常常點到壞球，所以才會把棒子拿的那麼高，沒想到這一次幸運的得到好結果。
不過雖然贏球，但他也表示球隊今天打擊發揮的不理想，2到6局都有機會但沒把握，所幸守備表現優異、全場沒有發生失誤，才能等到逆轉的機會。