見黃秋生像去求婚　他急得咖啡店轉圈圈

《心冤》圍繞好幾個香港真實恐怖奇案拍攝，其中也有不少血腥鏡頭，是導演葉念琛首度挑戰的類型題材，他提到當初邀請三位影帝后時，連劇本都還沒寫出來，只是把他們約出來見面喝咖啡之後，光是聽到他腦袋裡的想法，三人便一口答應直言故事太精采，無法拒絕演出。

由於整個故事是從一個女警出發，因此導演在動手寫劇本時，第一個念頭就是要找惠英紅演出，認為非她不可，因此先是打電話邀她出來吃飯，但惠英紅一聽就知道葉念琛有求於她，因為二人已經很久沒一起吃飯啦，儘管帶著疑問和葉念琛碰面，結果一聽導演說了故事大概就阿莎力一口答應演出。

而且葉念琛相當自傲，惠英紅只要跟他合作就一定「旺」，當初二人在拍攝《心冤》期間，惠英紅入圍香港金像獎，導演就對她說：「紅姊妳一定拿影后，我會買好蛋糕等妳拿獎，結果她就真的拿到了！連在《心冤》裡頭也有演出的吳肇軒，都拿到最佳新演員，後來我帶著《心冤》到台灣做配音後製，當時再一個禮拜就是金馬獎頒獎典禮，我也對紅姊說『影后一定是妳的！我準備好派對等妳！』果然又是她拿獎！」讓導演開心表示「我是最『旺』紅姊的人了。」



▲惠英紅（中）在劇中抽絲剝繭辦案。（圖／衛視電影台，2018.06.03）

不過整個邀訪過程，葉念琛最擔心的就是黃秋生，因為二人以前從未合作過，而且聽說黃這個人「氣場」很大，他很擔心自己只講一個故事大概，黃秋生聽過之後會不滿意掉頭走人，尤其劇集中黃秋生的角色比較像是一個影子，第一集出現沒多久就不見了，後來才回來，好像在又好像不在，因此約到人在咖啡廳碰面之後，葉念琛整個人就是呈現一個七上八下的情況。

他形容：「我在跟他碰面之前，在咖啡廳四周繞了好大一圈才敢進去，那種感覺好像是要去跟一個女生求婚或示愛那樣緊張，當一看到黃秋生，只見他戴了一個墨鏡，氣場超大，當下他沒多說什麼，很專心聽完我的故事大綱之後，沒有說一句話，我有點害怕，還想說要不要直接買單算了，沒想到他居然說『我覺得滿有趣可以演』，當時我心裡還想是不是真的，他居然答應演出了，於是我又問了最後一個問題『你為什麼會答應演出？』結果他告訴我『我聽完這個故事之後，覺得沒有一個地方是我不喜歡的』。」霎那間讓導演開心極啦。



▲葉念琛導演（如圖）邀到實力堅強的惠英紅、黃秋生、謝君豪主演《心冤》。（圖／衛視電影台，2018.06.03）

至於謝君豪更是相當義氣，導演打電話邀他時，他正跟家族在日本旅行，在大陸拍戲也忙得要死，但旅遊完一回香港他就馬上跟葉念琛碰面，而且一聽完導演講完也是馬上答應，讓葉念琛覺得相當幸運，能夠請到這三位演技強大的演員，而且看他們演出就是一種享受，也讓導演對《心冤》的成績信心十足。該劇目前暫定於7月下旬在衛視電影台播出。