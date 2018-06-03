影／讓偏鄉變成樂土　文德國小學童用鏡頭記錄家鄉

▲文德國小透過科技輔助的機會，讓學童記錄家鄉，建立起對周遭人事物的關懷，朝向培養素養導向的全人教育目標邁進。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

數位時代，拿著手機就可以拍攝影片，利用隨手可得的器材，便能拍出三到五分鐘的微電影。國立成功大學教授蘇文鈺為彰化縣芬園鄉文德國小建置專業教學平台，協助學童進行「看見家鄉」空拍的活動。她說：「弱勢孩子的資源太少，這部電影盼喚起社會重視，希望引來更多專家填補教學平台的缺口。」

彰化縣芬園鄉文德國小屬於偏遠的八卦山脈小學，近年來發展生態特色，期待透過瞭解在地生態之美，讓學童建立自信心，並重拾對家鄉的認同。學校努力的過程，讓蘇文鈺深受感動，受到齊柏林看見台灣的啟發，希望偏鄉學生能夠從看見自己的家鄉開始，萌發希望種子，讓偏鄉變成樂土。



▲文德國小透過科技輔助的機會，讓學童紀錄家鄉，建立起對周遭人事物的關懷，朝向培養素養導向的全人教育目標邁進。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

整個活動將為期近一年，包含教導學生腳本撰寫、影片剪輯、空拍機及數位攝影機等設備使用、專題採訪等實作課程，最主要讓偏鄉的學童能夠透過自己的視野去重新認識家鄉，而文德國小的師生利用本周末，在協會的協助下辦理影片剪輯教學營隊，讓學生在這段時間拍攝的影片、照片等素材，能夠學習如何剪輯轉化成影片。



▲文德國小透過科技輔助的機會，讓學童記錄家鄉，建立起對周遭人事物的關懷，朝向培養素養導向的全人教育目標邁進。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

五年級學生許聿婕說：「我用豆豆（校犬）的視角來拍攝影片，將攝影機綁在豆豆身上去看社區裡的環境，感覺很不一樣。」四年級許馨云也說：「我拍了社區內的鳳梨田，也很期待後續能夠用空拍機來將我們整個社區拍下來，一定很美麗。」帶隊指導的老師賴靜儀指出，因為要拍攝家鄉，從拍什麼到如何拍都是學習，過程中要教導學生的地方真得很多，雖然很辛苦，但很值得。



▲文德國小透過科技輔助的機會，讓學童紀錄家鄉，建立起對周遭人事物的關懷，朝向培養素養導向的全人教育目標邁進。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

校長李政穎表示，很感謝蘇文鈺教授提供學校「看見家鄉」計畫的機會，「我們讓孩子以他們的視角出發，透過拍攝取景的過程中，重新再去認識家鄉的一草一木，相信孩子在學到科技運用的技術時，也會培養對家鄉的人文關懷。」也期待孩子們後續微電影成果的展現，有一部屬於他們認識的家鄉的影片。