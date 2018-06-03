少棒／鍾博承敲逆轉3分砲　送給教練當生日禮物

國小棒球運動聯賽軟式組今(3)日進行淘汰賽，來自屏東縣的高樹國小靠著當家強棒鍾博承的3分打點全壘打、以及2局的好投，最終以4:2力克強敵錦興國小，取得晉級16強的門票。

此役一開始高樹投手陳柏安狀況比較沒有那麼穩定，也讓錦興抓到機會打下2分，不過在3局上，陳柏安、林杰霆接連安打，之後鍾博承大棒一揮，敲出逆轉比分的3分打點全壘打，之後他更是在5、6兩局接手投球，替球隊守下勝利。

賽後高樹總教練涂進德表示，這一次比賽他帶了13名球員，扣掉一個小三的女生，12人中只有9人是會上場的選手，受近年少子化影響，球隊的招生也的確遇到了一些困難，也讓他在調度上有些捉襟見肘。