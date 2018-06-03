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少棒／鍾博承敲逆轉3分砲　送給教練當生日禮物

記者黃建霖／嘉義報導2018/06/03 19:08
▲高樹國小鍾博承。（圖／黃建霖設）
▲高樹國小鍾博承。（圖／黃建霖設）

國小棒球運動聯賽軟式組今(3)日進行淘汰賽，來自屏東縣的高樹國小靠著當家強棒鍾博承的3分打點全壘打、以及2局的好投，最終以4:2力克強敵錦興國小，取得晉級16強的門票。

此役一開始高樹投手陳柏安狀況比較沒有那麼穩定，也讓錦興抓到機會打下2分，不過在3局上，陳柏安、林杰霆接連安打，之後鍾博承大棒一揮，敲出逆轉比分的3分打點全壘打，之後他更是在5、6兩局接手投球，替球隊守下勝利。

賽後高樹總教練涂進德表示，這一次比賽他帶了13名球員，扣掉一個小三的女生，12人中只有9人是會上場的選手，受近年少子化影響，球隊的招生也的確遇到了一些困難，也讓他在調度上有些捉襟見肘。

而且他也提到，球隊練習時間不像他校那麼多，所以攻守上可能沒有那麼穩定，但令涂進德相當欣慰的是，這一群小朋友的企圖心強烈，幾乎每一場比賽都能感受到他們的拚勁，這一次聯賽能打那麼好，真的都是球員們自己拚出來的。

不過涂教練不知道的是，原來小選手們那麼努力，是為了達成當初在教練生日時許下要打進全國賽的願望。鍾博承表示，要把這一發全壘打，當作送給教練的禮物。

這一場比賽投打俱佳的鍾博承，今年才開始練投手，不過進步速度卻相當迅速，他表示自己過去會一直投保送，好在教練努力的幫他修改姿勢，才慢慢改善了控球的問題。

高樹獲勝後，明天將對上「同鄉」富田國小，雙方將要展開一場「屏東內戰」，來爭奪最後8強的門票。

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