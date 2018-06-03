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今日暖新聞》影／一個都不能少　單車隊下田耕作圓環島夢

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/03 19:33
▲彰化家扶中心的少年展力單車隊，為讓隊長帶領隊員一圓單車環島夢，帶領著單車隊成員一起採收南瓜、搬運及裝箱等工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）
▲彰化家扶中心的少年展力單車隊，為讓隊長帶領隊員一圓單車環島夢，帶領著單車隊成員一起採收南瓜、搬運及裝箱等工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

彰化家扶中心的少年展力單車隊，今年暑假將以12天時間單車環島長征900公里，來自隔代教養家庭的小宇（化名），是彰化家扶第四屆少年展力方案單車隊的大隊長，須到田裡幫阿公採收南瓜、西瓜，他打算放棄不參加，為讓隊長帶領隊員一圓單車環島夢，全體隊員3日主動下田替隊長採收二百多公斤南瓜，小宇終於可以如願帶領隊員進行單車挑戰。


▲彰化家扶中心的少年展力單車隊，為讓隊長帶領隊員一圓單車環島夢，帶領著單車隊成員一起採收南瓜、搬運及裝箱等工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

今年暑假，少年展力單車隊的青少年預計要進行為期12天900公里的單車環島挑戰，熱愛單車活動的小宇「單車環島」一直是他的嚮望，然而現實環境的考量，讓他面臨要放棄即將實現的夢想。


▲彰化家扶中心的少年展力單車隊，為讓隊長帶領隊員一圓單車環島夢，帶領著單車隊成員一起採收南瓜、搬運及裝箱等工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

「媽媽在我出生三個月時就已經離家，爸爸是在八八風災時不幸罹難，我和姊姊從小就跟著阿公阿嬤長大…」來自隔代教養家庭的小宇和姊姊由阿公帶大，小宇說，彰化家扶少年展力單車隊將於暑假進行環島挑戰，雖然是他的夢想，也是全體隊員的夢想，但家裡人丁單薄，阿公年事又高，加上南瓜採收在即，他只好放棄單車挑戰。


▲彰化家扶中心的少年展力單車隊，為讓隊長帶領隊員一圓單車環島夢，帶領著單車隊成員一起採收南瓜、搬運及裝箱等工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

隊員知悉這件事後非常難過，隊員阿宏說：「小宇隊長是我們的精神領袖，既然要環島，就要全部一起出發，一個都不能少。」單車隊成員為了幫助小宇家解決農務工作人力不足的問題，3日集體到小宇家的田地裡幫忙採收。


▲彰化家扶中心的少年展力單車隊，為讓隊長帶領隊員一圓單車環島夢，帶領著單車隊成員一起採收南瓜、搬運及裝箱等工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

阿公的田裡突然來了19名幫手，小宇帶領隊員一起採收南瓜，從剪摘、搬運到裝箱，第一次下田，隊員動作雖然有些生疏笨拙，但工作非常迅速，隊員在烈日下工作確實有些吃不消，儘管採收南瓜的工作非常辛苦，但大家絲毫不喊累，一心只想著趕快幫忙小宇一家人完成採收工作，讓小宇可以一起實現單車環島的夢想，最後也在大家同心協力下，讓原本需要好幾天的採收進度順利在今天完成。


▲彰化家扶中心的少年展力單車隊，為讓隊長帶領隊員一圓單車環島夢，帶領著單車隊成員一起採收南瓜、搬運及裝箱等工作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

彰化家扶中心主任王震光表示，這是很棒的機會教育，除了讓這群青少年更懂得同理及付出、發揮團隊合作的精神外，也學習發展自己的能力並且解決問題，體現了方案所要帶給青少年的理念及精神。

關鍵字少年展力單車隊單車環島彰化家扶南瓜單車挑戰
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