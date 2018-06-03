賈樟柯獲「福岡亞洲文化大獎」　該獎第7位華人

「福岡亞洲文化獎」是日本福岡市於1990年設立的獎項，設大獎、學術研究獎和藝術文化獎3個獎項，其中分量最重的亞洲文化大獎，評選標準為「對保存亞洲固有文化、創新多樣文化有所貢獻，具有國際性、普遍性、大眾性及獨特性，並面向世界展現亞洲文化價值。」在賈樟柯之前，該獎項的獲獎者還包括中國社會學家費孝通、考古學家王仲殊、台灣電影導演侯孝賢、以及張藝謀、許鞍華和作家莫言。

日本「福岡亞洲文化獎」日前宣布，中國導演賈樟柯獲得「2018年亞洲文化大獎」，亦成為獲得該獎項的第7位華人。本屆福岡亞洲文化獎頒獎典禮，將於今年9月在日本福岡舉行。

福岡亞洲文化獎委員會表示：「賈樟柯是21世紀中國最傑出的電影導演之一，他在中國地方城市，特別是他的故鄉山西拍攝電影，用精湛的現實主義手法，真實呈現了中國普通百姓，呈現他們在經濟快速發展和社會變革的背景中如何設法規劃自己的人生，尤其是體現出了年輕一代的希望及挫折。他的工作在中國乃至全世界都獲得了高度讚揚。」

而正在北京為新片《江湖兒女》進行發行籌備工作的賈樟柯，則通過影片向「福岡亞洲文化獎」委員會表示感謝：「非常榮幸獲得這個獎項，我將在9月前往福岡參加頒獎典禮，期待與各界朋友討論電影，討論亞洲文化。」

賈樟柯1970年生於中國山西省汾陽，從1995年開始電影編導工作。作為編劇、導演，由他編劇、執導的多部影片，曾在國際各大電影節獲獎，其中包括第63屆威尼斯影展最佳影片金獅獎（《三峽好人》）、第66屆坎城影展最佳編劇獎（《天注定》）。2013年他當選美國《外交雜誌》全球百名思想家、2015年獲坎城影展「導演雙週」單元終身成就「金馬車獎」。2015年，他更被釜山影展評選為「史上十位最佳」亞洲導演。2018年，其最新電影作品《江湖兒女》入圍坎城影展主競賽單元。