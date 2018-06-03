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影／彰師大運動學系表演會　揉和力與美獲得滿堂彩

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/03 20:01
▲彰化師範大學運動學系107級運動表演會，完美演出讓更多民眾透過不同的方式體會各種運動的美與精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）
▲彰化師範大學運動學系107級運動表演會，完美演出讓更多民眾透過不同的方式體會各種運動的美與精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

國立彰化師範大學運動學系107級運動表演會，晚間在進德校區體育館綜合球場登場，表演學生們揉和力與美的表現，博得在場1500名師生、 畢業系友、學生親友及社區民眾的滿堂彩，讓更多民眾透過不同的方式體會各種運動的美與精神，並進而熱愛運動獲得健康體魄。


▲彰化師範大學運動學系107級運動表演會，完美演出讓更多民眾透過不同的方式體會各種運動的美與精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

彰師大運動學系自民國90年創系以來，造就優秀專才服務社會，系畢業生成果發表由系師長指導，畢業班學生主導，全系同學應用與發揮四年在校所學，共同演出，這項活動自94年舉辦至今即將邁入第14屆，每年都成為校內及社區的盛事。


▲彰化師範大學運動學系107級運動表演會，完美演出讓更多民眾透過不同的方式體會各種運動的美與精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

本屆運動表演會活動主軸係運動結合藝術、音樂、社會、人文等元素，循「團結、傳承、創新、卓越、突破、享受、感動」之核心精神，來呈現富專業、創意及教育義涵的運動表演。表演內容分別為契機(序)、初衷(籃球、手球)、熱情(羽球、網球)、追逐(田徑、飛盤)、自信(舞蹈)、克服(跆拳、武術)、綻放(健美、體操)、從心啟動(畢業班表演)等。


▲彰化師範大學運動學系107級運動表演會，完美演出讓更多民眾透過不同的方式體會各種運動的美與精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

內容橫跨十三項專業運動技能，不僅體現表演者無私的精神、追求高層次技巧的展現、並展現運動員的肢體協調、不屈不撓的態度，力求自我實現與融合，帶給觀眾絕佳視覺饗宴，使觀眾領受此次運動表演會所傳達的內涵精神，一起感動，同受鼓舞。


▲彰化師範大學運動學系107級運動表演會，完美演出讓更多民眾透過不同的方式體會各種運動的美與精神。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.03）

關鍵字彰師大運動表演會力與美健美體操
偏鄉學童拍微電影　記錄家鄉

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