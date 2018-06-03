少棒／忠義投捕神配球　完封文昌打進16強

「投手是我們最穩定的優勢！」在以2:0完封雲林縣文昌國小後，新北市忠義國小總教練黃明輝驕傲的如此表示，這一場比賽球隊靠著林彥均和邱聖凱這一對先發投捕搭檔，以及後援上場的楊漢哲，成功封鎖住對手的火力，賽後他們也透露了彼此在配球上的策略。
「今天就是先搶好球數，如果兩好球了，那我們就會配一顆慢的，通常對手會打不好。」擔任捕手的邱聖凱表示由於林彥均的球速不算快，因此需要藉由速差來破壞對手節奏；而兩好球後打者通常急於出棒，一顆突然慢下來的球，則可以引誘他們揮空。
講起配球來有條有理，林彥均和邱聖凱今年6年級，但早在去年他們就跟隨學長的腳步闖進過4強，因此在這個比賽的經驗上，比其他選手更為豐富。而黃教練也放心的讓他們自己去討論和配合，不從中加以干涉，希望球員能在這個過程中成長。
其實這一支忠義的身材不算出眾，但守備穩定度相當足夠，加上陣中幾名主力相對成熟，處理球時不會慌，所以他們在落後時往往可以頂住壓力、逆轉取勝。
「我們沒有明星，全部選手都是王牌。」黃明輝說，自己對每個球員都給予相同的信任，希望能建立起他們的信心。去年打進到4強，今年希望球隊以8強為目標，但不會給選手們壓力，只要他們盡力去發揮就好。
這幾年成績越來越好，加上今年4、5年級的選手素質不錯，忠義未來有想挑戰硬式的想法，黃明輝表示今年夏天應該就會讓選手來打一些市內的硬式比賽，增加他們的經驗。