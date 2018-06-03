少棒／忠義投捕神配球　完封文昌打進16強

「投手是我們最穩定的優勢！」在以2:0完封雲林縣文昌國小後，新北市忠義國小總教練黃明輝驕傲的如此表示，這一場比賽球隊靠著林彥均和邱聖凱這一對先發投捕搭檔，以及後援上場的楊漢哲，成功封鎖住對手的火力，賽後他們也透露了彼此在配球上的策略。

「今天就是先搶好球數，如果兩好球了，那我們就會配一顆慢的，通常對手會打不好。」擔任捕手的邱聖凱表示由於林彥均的球速不算快，因此需要藉由速差來破壞對手節奏；而兩好球後打者通常急於出棒，一顆突然慢下來的球，則可以引誘他們揮空。

講起配球來有條有理，林彥均和邱聖凱今年6年級，但早在去年他們就跟隨學長的腳步闖進過4強，因此在這個比賽的經驗上，比其他選手更為豐富。而黃教練也放心的讓他們自己去討論和配合，不從中加以干涉，希望球員能在這個過程中成長。