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一貫道迎接三十周年　陳其邁：穩定社會的重要支柱

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/03 19:50
▲民進黨高雄市長參選人、立法委員陳其邁出席一貫道三十周年南區感恩大會。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.06.03）
▲民進黨高雄市長參選人、立法委員陳其邁出席一貫道三十周年南區感恩大會。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.06.03）

民進黨高雄市長參選人、立法委員陳其邁今（2）日出席一貫道三十周年南區感恩大會。陳其邁陪同榮譽理事長韓萬年、韓老點傳師一起進場，理事長王寶宗致詞時，介紹陳其邁是未來「高雄市市長」。陳其邁與一貫道前人及幹部互動熱絡，還特別對韓老點、王寶宗感謝及向在場貴賓致意。陳其邁表示，三十而立，一貫道今日迎接中華民國一貫道總會的成立三十周年，是個值得感恩的重要日子，也象徵著一貫道即將邁入下一個新的階段。


▲陳其邁表示，一貫道是穩定國家社會、教化人心的重要力量。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.06.03）

陳其邁表示，一貫道是穩定國家社會、教化人心的重要力量，在總會的努力下，一貫道的道務，不僅為弘展，同時總會也投入醫療、文教等許多公益事業，讓一貫道如今是台灣最大的道門，在國際上更是受到尊敬的宗教法門。

陳其邁也提到，身為一個受到民意付託的公職人員，也應該秉持同樣的精神，精進品學，化天道真理為救溺天下的最大動力。


▲陳其邁陪同榮譽理事長韓萬年、韓老點傳師一起進場時，現場道親報以熱烈掌聲。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.06.03）

陳其邁指出，過去威權時期，政府對宗教組織的不友善態度，使得一貫道雖然行大愛、做公益，獲得非常多台灣人民的支持，卻遭到當時政府的打壓、抹黑，所幸公道自在人心，一貫道不僅沒有被擊垮，反而更加成長茁壯，成為台灣最大的道門。讓台灣成為大道國家。


▲陳其邁指出，過去威權時期，政府對宗教組織的不友善態度，使得一貫道雖然行大愛、做公益，獲得非常多台灣人民的支持，卻遭到當時政府的打壓、抹黑。（圖／陳其邁辦公室提供 , 2018.06.03）

最後，陳其邁指出，一貫道的教誨中，經常提醒著人們要安定自己的心，一貫道的精神正是穩定社會民心的一股重要力量，也期許自己能和在場所有道親一起努力，為社會和諧進步努力。

關鍵字陳其邁一貫道
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