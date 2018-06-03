提氣壯聲色？陸媒：中美經貿磋商有三關鍵詞

其次是「改革開放和擴大內需是中國的國家戰略」。俠客島稱，此話強調既然是中國的國家戰略，沒有中美貿易戰，也會得到落實，中國也沒有因為中美貿易戰，而改變了既定節奏。

人民日報海外網公眾號「俠客島」刊發「這三個關鍵點很重要」文章稱，首先是聲明裡指出：雙方就落實兩國在「華盛頓的共識」，在「農業、能源」等多個領域進行良好溝通，取得積極的、具體的進展，「相關細節有待雙方最終確認」。

第三是聲明稱「加徵關稅，所有經貿成果將不會生效」。俠客島分析認為，此釋放兩個信號：一是坐下來談，前提是不打貿易戰。二是若美方不收手，執意出台貿易制裁措施，此前一系列成果就要告吹。

文章強調說，面對「中美貿易戰到底要不要停戰；美國財長說了不算，那白宮說了還會不會變卦？」等疑問，中國的立場是不惹事也不怕事。中國是有底線的，也有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益。

中央電視台則刊發「中美落實華盛頓共識的關鍵在於相向而行」評論員文章稱，聲明有三個關鍵字，「落實共識」是此次會談的目的，「良好溝通」是會談的方式，「積極具體進展」是會談的成果，三者環環相扣，缺一不可。

文章指出，「相向而行、不打貿易戰」此一前提，是中方的態度和紅線，也是保證中美華盛頓磋商共識得以落實的關鍵。而此「表態」，則是對中美經貿磋商新常態「邊談邊打」的意有所指、有感而發。

由於還要最終確認相關細節，美方代表團還要把磋商成果向總統川普報告，接下來會發生什麼，仍然有不確定性。對此，「中方坦然視之，保持足夠的戰略定力，做好各種應對的準備」。

文章最後說，「咬定青山不放鬆，任爾東西南北風」。無論是擴大進口，還是放寬市場准入，都是中國從滿足人民美好生活需要、實現經濟高品質發展的實際需要出發，是既定戰略決策，不會因外在壓力而亂了陣腳。（編輯：林克倫/邱國強）1070603