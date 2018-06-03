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跟著Bobee去旅行／羊群奔馳之處　三仙台的神話傳

保庇2018/06/03 11:00
跟著Bobee去旅行／羊群奔馳之處　三仙台的神話傳說（圖／保庇）
跟著Bobee去旅行／羊群奔馳之處　三仙台的神話傳說（圖／保庇）

台東三仙台因特殊的自然景觀，產生許多傳說故事，同時也是研究海洋生態的重要據點。究竟三仙是哪三仙，為什麼還有阿美族的海龍也來參一腳，難道三仙台是傳說中的奇幻舞台，什麼事情都有可能在這裡發生，跟著Bobee去旅行會不會看到神話中的神獸呢？

三仙台島原本是一處岬角，地質為都巒山集塊岩，經海水長年的侵蝕使岬角的頸部斷掉，而變成離岸島。在尚未建造八拱跨海步橋以前，人們想要過去都只能利用退潮涉水過去。民國76年（西元1987年）完成八拱跨海步橋，波浪造型彷彿巨龍伏臥海上，銜接三仙台和本島。

遼闊的大海使人身心舒暢（圖／東部海岸國家風景區）
遼闊的大海使人身心舒暢（圖／東部海岸國家風景區

三仙台的名字是怎麼來的呢？傳說八仙中的李鐵拐、呂洞賓、何仙姑曾在島上停駐休息，這三塊巨大的岩石就是祂們留下的遺跡。呂洞賓與何仙姑躲在合歡洞偷偷約會，李鐵拐忍不住來偷窺兩人，沒想到被南天門外的金光巨神發現老李這個小壞壞竟然做這種事情，立馬丟出手中的劍，結果沒有劈到李鐵拐，而是劈到岩石，這就是仙劍峽的由來。合歡洞與仙劍峽為自然形成的海蝕洞與海蝕崖，沿著木棧道走去，海水拍打岩石激起浪花，壯闊的景觀讓人讚嘆自然的神奇。

東部最早設立的燈塔（圖／東部海岸國家風景區）
東部最早設立的燈塔（圖／東部海岸國家風景區

設立在呂洞賓岩（第二岩峰）的燈塔，是日治時期，台灣總督府考量東部海域船舶航行安全，在1915年建立這座塔高7公尺，燈高61.5公尺的白色燈塔，成為東海岸最早設立的燈塔。1999年改成太陽能，現在是無人看管的狀態。因地勢較高，能將周遭美景盡收眼底，也是拍照的最好位置，成為遊客必訪的景點之一。

三仙台一直以來都是海岸阿美族比西里岸部落重要的糧食採集場地，無論是採摘海藻、海菜、螺和捕魚，以及放牧的地方。阿美族稱這裡為PiSiLiAng，意思是養羊的地方。A Lin就是來自比西里岸部落的知名歌手。過去居民利用潮水起落的阻隔，羊群就能乖乖待在島上不亂跑，但因發展觀光的緣故，羊群已被要求牽去他處，要在三仙台看到自由自在閒晃的羊群，已成為過去式。

在原住民傳說中三仙台也稱為「沙瓦里安」，有一隻名為「及發烏安」的守護神海龍，只要族人沒有注意生態平衡，就會降下懲罰給予警惕，於是訂定只要濫捕就要給部落一頭牛的罰則。但美麗的海螺成為商人的目標，為了賺取更多的金錢，人們紛紛捕捉海螺，此時守護神「及發烏安」發出憤怒的悲鳴，人們卻視落無睹，悲傷的海龍最終氣憤而亡，從此消失。

三仙台雖然沒有祭祀廟宇或是宗教朝聖地，但是因自然而產生的神話傳說，讓大眾能夠更容易地接近。許久沒有接受太陽洗禮，和太平洋的風吹拂，找個時間來一趟台東三仙台，好好享受大海的美麗。

資料來源：

三仙台
臺東三仙台

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關鍵字三仙台八仙台東比西里岸海岸阿美族燈塔
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