太陽能補貼玩過頭 中國擬嚴控規模指標

澎湃新聞報導，提出如此嚴厲的新政，根本原因在於補貼壓力太大，且短期內難以解決。據統計，截至2017年底，可再生能源補貼缺口已達到人民幣1000億元（約新台幣4600億元）。

中國國家國家發展和改革委員會、財政部、國家能源局於6月1日晚間聯合發布「關於2018年光伏（太陽光電）發電有關事項的通知（發改能源〔2018〕823號）」，提出將「新投運的光伏電站標竿電價和分布式度電補貼均下調5分錢」。

（中央社台北3日電）中國大陸1日公布新的太陽能政策，陸媒分析，由於補貼缺口太大，新的太陽光電政策是為近年來高速發展的中國光電產業踩下「急煞車」。

這也代表日後中國太陽能光電市場監管政策將有重大改變，嚴控規模、嚴控指標將成主要目標。

報導說，對中國大陸太陽光電業界，嚴控新政猶如「一盆突如其來的冰水」。原先不受指標限制的分布式太陽能被納入規模管理，且按照前5個月的建設進度，今年剩餘時間裡10GW的指標已所剩無幾。

時隔5個月再度下調標竿上網電價，也打破了此前一年一調的慣例，代表今後電價調整頻次會加快。此外，包括普通地面電站指標暫停發放、領跑者項目的規模和啟動時間將視情況再研究，都沒有緩衝期。

對於這次火速提出的文件，中國國家能源局新能源司和國家發展改革委價格司表示，太陽光電產業出現產能過剩及補貼需求持續擴大等問題，「需要根據新形勢、新要求調整發展思路，完善發展政策」。未來將積極鼓勵不需國家補貼項目。

多家分析機構預計，受新政影響，2018年中國太陽能新增裝機可能下滑到35GW左右，相比之下，去年全年中國新增裝機為53.06GW。

新增裝機的大幅縮水，無疑將令中國光電製造業承受巨大壓力，設備降價引發的新一輪行業洗牌在所難免，成本管控能力強的大企業可以從國外市場獲得支撐，中小企業則很難度過行業寒冬。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070603