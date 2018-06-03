NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠不爽史總？　萊福力：我只是累了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

太陽能補貼玩過頭 中國擬嚴控規模指標

中央社2018/06/03 14:28
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社台北3日電）中國大陸1日公布新的太陽能政策，陸媒分析，由於補貼缺口太大，新的太陽光電政策是為近年來高速發展的中國光電產業踩下「急煞車」。

中國國家國家發展和改革委員會、財政部、國家能源局於6月1日晚間聯合發布「關於2018年光伏（太陽光電）發電有關事項的通知（發改能源〔2018〕823號）」，提出將「新投運的光伏電站標竿電價和分布式度電補貼均下調5分錢」。

澎湃新聞報導，提出如此嚴厲的新政，根本原因在於補貼壓力太大，且短期內難以解決。據統計，截至2017年底，可再生能源補貼缺口已達到人民幣1000億元（約新台幣4600億元）。

這也代表日後中國太陽能光電市場監管政策將有重大改變，嚴控規模、嚴控指標將成主要目標。

報導說，對中國大陸太陽光電業界，嚴控新政猶如「一盆突如其來的冰水」。原先不受指標限制的分布式太陽能被納入規模管理，且按照前5個月的建設進度，今年剩餘時間裡10GW的指標已所剩無幾。

時隔5個月再度下調標竿上網電價，也打破了此前一年一調的慣例，代表今後電價調整頻次會加快。此外，包括普通地面電站指標暫停發放、領跑者項目的規模和啟動時間將視情況再研究，都沒有緩衝期。

對於這次火速提出的文件，中國國家能源局新能源司和國家發展改革委價格司表示，太陽光電產業出現產能過剩及補貼需求持續擴大等問題，「需要根據新形勢、新要求調整發展思路，完善發展政策」。未來將積極鼓勵不需國家補貼項目。

多家分析機構預計，受新政影響，2018年中國太陽能新增裝機可能下滑到35GW左右，相比之下，去年全年中國新增裝機為53.06GW。

新增裝機的大幅縮水，無疑將令中國光電製造業承受巨大壓力，設備降價引發的新一輪行業洗牌在所難免，成本管控能力強的大企業可以從國外市場獲得支撐，中小企業則很難度過行業寒冬。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070603

長治鄉長參選人巫國彰 心...汽車旅館內混用毒品 毒蟲...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan