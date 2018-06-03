貿易緊張加劇 全球航空業代表警告經濟衝擊

代表全球大部分主要航空公司的IATA現正於雪梨召開年會，迪朱尼艾克在會議場邊接受路透社訪問時說：「任何縮減貿易的措施，以及可能造成的旅行人口縮限，不僅對全球經濟是壞消息，對航空業更是非常糟糕的消息。」

國際航空運輸協會（IATA）理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）表示，他對這樣的發展非常擔憂，尤其是航空業需要開放國界讓商品和民眾能夠移動。

路透社報導，川普政府已對美國盟國加拿大、墨西哥和歐洲聯盟（EU）的進口鋼鋁加徵關稅，並再度威脅對中國進口產品課徵懲罰關稅。

（中央社雪梨3日綜合外電報導）美國總統川普採取連串關稅行動，引發全球航空產業主管今天對國際貿易緊張發出警告。他們表示，航空業和全球經濟可能因此受到傷害。

世界旅遊觀光協會（WTTC）執行長格瓦拉曼索（Gloria Guevara Manzo）也指出，不確定性可能損害商務旅行的需求，而這部分是航空業獲利主要來源。

她說：「（商務客）需觀望後續發展，看他們的業務是否受影響，以及是否需要分散風險轉往其他地方。貿易戰是不好的。」

飛機製造商波音公司（Boeing Co.）和空中巴士（Airbus）呼應表示，不確定性對他們的業務不利，而自由貿易則有助帶動經濟成長和創造就業。

波音民用飛機集團行銷副總裁廷賽斯（RandyTinseth）告訴路透社：「（自由貿易）降低消費者的成本，也能替我們公司和夥伴企業創造就業。」

空中巴士商務長舒爾茲（Eric Schulz）也對記者說，航空業的生存仰賴人們能夠自由旅行，且需要開放的市場。

格瓦拉曼索還說，WTTC擔心，關稅造成企業投資港口、機場和飯店等重大基礎設施的資金減少。「鋼鐵對飯店的重要性，就像麵粉之於麵包店。」（譯者：張正芊/核稿：林憬屏）1070603