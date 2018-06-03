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中央社

菲經濟面臨多重挑戰 台商展現韌性

中央社2018/06/03 13:18
中央社 財經 / NOWnews
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特派員看世界專欄（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）一連串對經濟不是很好的消息接踵而至，使得近年來經濟成長數字亮麗的菲律賓，一時之間陷入不確定的商業氣氛之中，對許多已在菲律賓打拚的台商來說，正是展現韌性的時候。

根據瑞士洛桑國際管理學院（IMD）公布的2018世界競爭力報告，菲律賓整體競爭力在受評量的63個經濟體中排名第50，退步9名，是過去10年來最大跌幅。

菲律賓不論在經濟表現、政府效率、商業效率、以及基礎設施等方面，競爭力都不如往年。

如果說「競爭力」評比對一般商家影響有限，那麼稅制改革、披索匯率、油價上揚和薪資調整，就有較大衝擊，而且這些發展還導向一個結果：勞工強烈要求調薪的情緒。

菲律賓近年來經濟成長亮麗，艾奎諾三世（Benigno Aquino III）總統執政6年任，經濟平均成長6.1%，現任總統杜特蒂接棒之年，也就是2016年，菲國經濟成長更達6.9%，2017年也有6.7%。

世界銀行預測菲國經濟成長今年與明年都可維持在6.7%。但是許多經濟專家開始警告，菲國經濟可能出現過熱的情況。

杜特蒂直率、敢衝的作風與語言，在廣大菲人心中燃起國家振興的希望。然而商界卻持不同看法，雖然樂見政府肅貪掃毒，卻也擔心杜特蒂得罪歐美國家，導致貿易優惠待遇生變，加上政策多變，對投資採取了觀望態度。

在民間觀望的情況下，杜特蒂政府推出了「建設、建設、再建設」（Build, Build, Build）計畫，打算於2017年至2022年斥資1580億美元發展基礎設施，透過公共開支刺激經濟成長。

但一些負面效應卻伴隨這項野心勃勃的計畫而來。早在去年中旬，外貿協會馬尼拉台灣貿易中心主任藍科銘就預測，建築材料需求大增恐將引發通貨膨脹，沒想到預言很快成真。

當然，通貨膨脹也有其他因素，如國際油價上揚，以及菲律賓披索兌美元匯率貶值等。

但雪上加霜的是，為替「建設、建設、再建設」籌措資金，菲律賓政府實施了「加速暨包容性稅務改革」（TRAIN）的新稅制，擴大加值稅的稅基，包括燃料在內，對物價帶來更大的壓力，而政府還可能在下半年推出第2波稅改，雖然有利填充國庫，但卻進一步降低菲國招攬投資的競爭力。

菲國通貨膨脹率連續4個月上揚，於4月達到4.5%的5年新高，菲國中央銀行預測，5月數字可能更高，介於4.6%至5.4%之間。參議員賴克遜（Panfilo Lacson）警告：「當人民肚子餓了，政府就得準備面對革命。」

前菲律賓台商總會總會長、現任僑務委員林在良向中央社記者表示，對商人來說，通貨膨脹不是問題，只要跟著調整商品價格就可以了，問題在於，當物價齊漲的時候，勞工就會開始要求加薪。

就大馬尼拉地區而言，目前勞工基本薪資每天為512披索（相當於新台幣321元），勞工組織近來示威頻頻，要求政府把底薪往上拉到每天800披索，以應付日常開銷。

菲國勞工部已指示各地區的「三方薪資理事會」（勞方、資方與政府）研究調薪的可行性，菲律賓雇主聯合會（Ecop）已經警告，大幅調薪只有兩種後果，第一是資方裁員，第二是關閉工廠。

中華民國駐菲代表林松煥2日在台灣鄉親的端午餐會上就提醒，「通貨膨脹造成勞工期待加薪，工會蠢蠢欲動，台商要留意局勢變化，善待員工，認同當地社會，只有這樣才會被菲律賓人當成真朋友，才能發展茁壯。」

除了物價上漲以外，菲幣貶值對商家更有立即性的衝擊，因為菲國貨物及原物料有70%依賴進口。

菲律賓台商總會前會長鄭國賓說：「對於在菲律賓做內銷的台商來說，這兩年是最難經營的，披索貶幅超過利潤，對生意造成很大的影響。」

他補充，這幾年有很多人來菲律賓炒房地產，但在披索大幅貶值的情況下，光匯率就虧很多，表面上看起來很賺錢，但換成美金後發現所賺有限。

披索從2013年4月時的42披索兌1美元，現已貶到52.7披索兌1美元，還在繼續往下探底，貶幅大約20%。

鄭國賓指出，菲國經濟成長數字漂亮，是因為之前沒有什麼發展，比較的基數低。此外，一個建案一做就是5年，所以未來5年菲國經濟成長數字可能還是很高。

雖然菲國有人口紅利，內需龐大，但台商想來菲律賓做內銷也不是那麼簡單。

鄭國賓說，因為台幣匯率高，從台灣進口貨品反而變貴，和其他國家的產品相比，失去競爭優勢，建議新台幣適度貶值，找到一個平衡點，讓海外台商能購買更多台灣機械及原物料。

雖然在菲經商挑戰多，但旅菲台商對自己有信心。

林在良說：「台商很靈活，既然來到這裏，就必須持續適應。對於打算南向的台商，他們也會做好自己的評估，尤其美中正在打貿易戰，許多在大陸的台商出走，菲律賓享有歐美提供的貿易優惠待遇，是被考慮的地點之一。」

鄭國賓也提到，更早的時候，菲幣從26披索兌1美元貶到32披索，當時就有很多台商跳腳說「不能做了」，但很多台商仍然順應變化，度過了難關。

他說：「來菲律賓有什麼生意可做？這要看個人，八仙過海各顯神通，每個人都有自己的能耐，此路不通就走別條路，不管外在環境怎麼變化，我們台商總是得自己去克服。」（編輯：紀錦玲）1070603

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