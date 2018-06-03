NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠不爽史總？　萊福力：我只是累了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

中油五輕輸出告吹 印尼傾向合建輕裂廠

中央社2018/06/03 12:49
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者周永捷雅加達3日專電）中油公司日前宣布五輕搬遷印尼計畫終止。印尼國營石油公司人員表示，五輕搬遷印尼涉及繁複法令及較高成本，印尼目前較傾向和中油在印尼合建乙烯輕裂廠。

中油公司五輕搬遷印尼投資計畫日前宣告終止，中油公司並表示，將立即啟動備案，以整廠出售、單元設備出售、部分設備移由內部工廠使用或公開標售等方式處理。

中油與印尼方面代表於3月底至4月初，在印尼多次討論五輕搬遷印尼投資計畫，基於投資效益不如預期及其它因素等，同意終止這項計畫。

印尼國營石油公司（Pertamina）顧問日前曾表示，因五輕屬於較早期設備，年產能50萬噸乙烯，印尼國營石油公司認為，這個規模與現在國際上年產百萬噸有差距。印尼委託美國大型能源公司評估後，認為效益可能不如自建新廠。

印尼國營石油公司人士表示，印尼法規對於政府單位或國營事業採購國外機械設備有嚴格規定，包括採購金額及機械設備年限，因此，五輕廠設備若想銷往印尼並不容易。

此外，五輕搬遷費用過高，僅比新建輕裂廠的投資金額少約3.5億美元，印尼方面評估，與其購買並搬遷五輕相關設備，不如與包括中油在內的國外石化產業合作，在印尼興建年產百萬噸乙烯的輕裂廠。（編輯：屈享平）1070603

郝龍斌4日率團赴海峽論壇 ...82年日式老屋 花蓮檢察長...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan