中油五輕輸出告吹 印尼傾向合建輕裂廠

（中央社記者周永捷雅加達3日專電）中油公司日前宣布五輕搬遷印尼計畫終止。印尼國營石油公司人員表示，五輕搬遷印尼涉及繁複法令及較高成本，印尼目前較傾向和中油在印尼合建乙烯輕裂廠。

中油公司五輕搬遷印尼投資計畫日前宣告終止，中油公司並表示，將立即啟動備案，以整廠出售、單元設備出售、部分設備移由內部工廠使用或公開標售等方式處理。

中油與印尼方面代表於3月底至4月初，在印尼多次討論五輕搬遷印尼投資計畫，基於投資效益不如預期及其它因素等，同意終止這項計畫。

印尼國營石油公司（Pertamina）顧問日前曾表示，因五輕屬於較早期設備，年產能50萬噸乙烯，印尼國營石油公司認為，這個規模與現在國際上年產百萬噸有差距。印尼委託美國大型能源公司評估後，認為效益可能不如自建新廠。