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美中貿易談判 美財長：盼改變中國經濟結構

中央社2018/06/03 12:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社北京／惠斯勒2日綜合外電報導）美國財政部長梅努欽今天表示，美國希望本週末在北京進行的貿易談判，除了讓中國購買更多美國商品外，還能對其經濟造成結構性改變。

華府日前再度揚言對中國商品祭出關稅，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天與美方官員組成的跨單位小組抵達北京，針對中國長期購買美國農產品及能源商品展開談判，部分目的在縮減美國對中國3750億美元貿易逆差。

美國宣布開徵鋼鋁進口關稅後，梅努欽（StevenMnuchin）在加拿大惠斯勒（Whistler）登場的七大工業國集團（G7）財政部長會議上，頓時成為各大貿易夥伴國怒氣的眾矢之的。

梅努欽說，美中貿易談判將涵蓋其他議題，包括川普政府希望中國廢除合資企業規定，及其他強制技術轉移的政策。

梅努欽說：「我想表明，這不僅是購買更多（美國）商品，也與結構性改變有關。」

「但在根本上，我也認為，如果出現結構性改變，讓我方公司得以公平競爭，按定義來說，僅此就能處理貿易赤字問題。」

路透社報導，美國貿易談判團隊還希望獲得更多的智慧財產權保護，讓中國終止補貼，以免導致鋼鋁產量過剩。

梅努欽說：「我認為我們的目標廣泛，包括重新平衡貿易關係及貿易赤字。」

「雙方都有處理這個議題的認知。」（譯者：鍾佑貞/核稿：林憬屏）1070603

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