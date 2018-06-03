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民眾爆料偷壓電 台電：勿信不實謠言

中央社2018/06/03 17:03
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北3日電）跳電頻傳，民眾爆料是因台電偷壓電、降低供電電壓，長期還將縮短電器壽命。台電澄清，電力系統的電壓與頻率，會隨用電負載有所變動，這是自然物理現象，民眾勿信不實謠言。

近期跳電事故頻傳，供電穩定議題成為各界關注焦點，經濟部也指示台電研擬配電強固計畫。但網路上瘋傳一則訊息，指出台電偷壓電，長期下來將減少電器壽命，要大家「自求多福」，並直指日前台北市信義區跳電，台電說法是饋線老舊，但明明信義區的房子跟電網都是新的，質疑台電說謊。

對此，台電今天嚴正澄清，強調電力系統的電壓與頻率，本來就會隨用電負載而有所變動，電壓降低並不是偷工減料，是用電大量增加的自然物理現象，不會影響用戶的電器設備安全，台電並駁斥不實爆料，呼籲民眾勿信不實謠言。

台電表示，用戶端的電壓是變動的，當用戶端的用電量愈大，使得供電饋線必須傳輸更大的電流才能供給滿足用戶的用電需求，而隨著線路的電流愈大，用戶端電壓因此降低。

台電進一步說明，家用電器產品設計時，已將電力系統可能的電壓變動納入考慮，包括冷氣、電腦等家用電器以及馬達、變壓器等電力設備，都有其運轉所容許的電壓及頻率變動範圍，請民眾無須擔心。

台電說明，在備轉容量率偏低又遇機組故障或氣溫突升之情況下，採行非常態、小幅度降低供電電壓，除可維持電力供需平衡外，並確保系統穩定與供電安全，台電籲請外界討論電力調度相關議題，能回歸專業與事實。

至於6月1日下午台北市信義區的停電事件，台電表示，當時搶修12分鐘後已全數復電，經查確實是線路開關設備故障所引起，由目視即可看出箱體已膨脹損壞，與網友指稱的電壓降低完全無關。（編輯：林沂鋒）1070603

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