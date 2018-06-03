民眾爆料偷壓電 台電：勿信不實謠言

（中央社記者邱柏勝台北3日電）跳電頻傳，民眾爆料是因台電偷壓電、降低供電電壓，長期還將縮短電器壽命。台電澄清，電力系統的電壓與頻率，會隨用電負載有所變動，這是自然物理現象，民眾勿信不實謠言。

近期跳電事故頻傳，供電穩定議題成為各界關注焦點，經濟部也指示台電研擬配電強固計畫。但網路上瘋傳一則訊息，指出台電偷壓電，長期下來將減少電器壽命，要大家「自求多福」，並直指日前台北市信義區跳電，台電說法是饋線老舊，但明明信義區的房子跟電網都是新的，質疑台電說謊。

對此，台電今天嚴正澄清，強調電力系統的電壓與頻率，本來就會隨用電負載而有所變動，電壓降低並不是偷工減料，是用電大量增加的自然物理現象，不會影響用戶的電器設備安全，台電並駁斥不實爆料，呼籲民眾勿信不實謠言。