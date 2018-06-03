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中央社

菲籍移工抗議疑偽造文書解僱 宏達電：依法行事

中央社2018/06/03 15:26
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北3日電）桃園市群眾服務協會及一批菲籍移工抗議宏達電，疑造假手印簽違法契約，宏達電說，公司治理相關事務向來遵守法規辦理，無任何任意與外籍員工進行合意終止僱傭關係的商談程序。

宏達電同時強調，上市公司必須依法行事，為避免違反證交法對上市公司資訊監管要求，無法說明未來計畫。

桃園市群眾服務協會及一批菲籍移工，今天前往Google辦公室抗議，控訴宏達電稱無裁員計畫，卻要移工簽自願離職書，更批評宏達電涉嫌偽造移工手印簽署違法勞動契約。

宏達電表示，HTC一向注重員工福利與權益，但也會根據市場與生產需求變化，檢視人力資源的配置，以促使營運更有效率，並提升企業的核心競爭力。未來，HTC會持續精化組織與優化人力，以確保營運效率，及保持競爭優勢。

宏達電指出，HTC是上市公司，公司治理的相關事務向來都是遵守法規辦理，並無任何任意與外籍員工進行合意終止僱傭關係的商談程序。

宏達電說，新台幣2500元膳宿費是勞工依照勞動契約附加條款，及工資切結書所應負擔者，相關契約文件均依法辦理，公司作業並無違法，如個別員工對簽名或指印的真偽有爭執，可循司法途徑解決。

此外，宏達電透過國內仲介公司，與外國仲介公司接洽，引進菲律賓移工，若菲律賓移工認為有偽造文書一事，應找外國仲介公司處理。至於食宿全免部分，除免費住宿，每天員工餐費補助315元，超過金額仍須自付，但也不排除可能是移工將當天未用滿315元部分，誤以為可在日後使用，因此產生誤會。（編輯：林淑媛）1070603

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