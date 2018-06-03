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投信：美元指數台股基本面 觀察外資指標

中央社2018/06/03 15:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北3日電）美國課徵鋼鋁重稅，歐美股市大跌，不過台股上週五（1日）逆勢上漲。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美元指數、台股基本面變化，是觀察外資後續動作的主要依據。

受到美歐貿易角力風波、美股回檔壓力，以及歐洲地緣政治情勢等雜音干擾，1日台股逆勢上漲，資金開始回流權值股，推升指數緩步墊高，搭配蘋概股等權值股轉強、部分塑化等非電子股也有買盤挹注，盤勢逆勢上揚，且順利站上10900點、5日線，終場上漲74.12點，收在10949.08點。

廖哲宏表示，近期市場波動，主要還是因為國際政經情勢紛擾，以及產業展望傳出雜音，干擾短期市場信心層面影響程度居多，迄今基本面並未出現明顯反轉或負面訊號。

廖哲宏指出，從基本面來看，儘管進入第2季上游備貨旺季，然而受到iPhone銷售雜音，以及近期虛擬貨幣需求降溫等干擾，市場缺乏信心支撐。此外上游零組件仍處於供不應求狀態，像是矽晶圓、被動元件，以及記憶體，整體產業依舊呈現健康成長。

資金部分，他認為，資金效應出現轉變，外資於2018年轉趨賣超，然而受到基本面支持，指數仍然維持在高檔。1日外資雖買超23億元，但因是由前幾日的賣超轉為買超，有助於提振市場信心。

他表示，選股不選市，仍是布局上應掌握的大原則，在指數位階與評價走揚，加上美國升息以及國際貿易摩擦事件頻傳，未來股市持續高度波動。此外在基期走高後，選股難度增加，將是投資人面臨較大的挑戰。

中長期而言，股價主要跟隨基本面，在後手機時代，新應用、新契機仍然有中長期布局的機會。（編輯：林沂鋒）1070603

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