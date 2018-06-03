投信：美元指數台股基本面 觀察外資指標

（中央社記者潘智義台北3日電）美國課徵鋼鋁重稅，歐美股市大跌，不過台股上週五（1日）逆勢上漲。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美元指數、台股基本面變化，是觀察外資後續動作的主要依據。

受到美歐貿易角力風波、美股回檔壓力，以及歐洲地緣政治情勢等雜音干擾，1日台股逆勢上漲，資金開始回流權值股，推升指數緩步墊高，搭配蘋概股等權值股轉強、部分塑化等非電子股也有買盤挹注，盤勢逆勢上揚，且順利站上10900點、5日線，終場上漲74.12點，收在10949.08點。

廖哲宏表示，近期市場波動，主要還是因為國際政經情勢紛擾，以及產業展望傳出雜音，干擾短期市場信心層面影響程度居多，迄今基本面並未出現明顯反轉或負面訊號。