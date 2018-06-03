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張忠謀5日裸退 台積電雙首長制正式登場

中央社2018/06/03 14:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電董事長張忠謀5日卸任後，平行領導的雙首長制即正式登場，張忠謀指定的兩名接班人劉德音與魏哲家，能否合作帶領台積電再創奇蹟，備受關注。

台積電將於6月5日舉行股東會並改選董監事，這也是張忠謀最一次主持股東會，由於張堅持裸退「不續任董事、不接顧問、 不擔任榮董」，依規畫將由現任總經理暨共同執行長劉德音接任董事長，做為公司的最高決策代表；另外一位總經理暨共同執行長魏哲家則接任總裁，必須向董事長及董事會報告；劉、魏兩人共同領導模式，被外界稱為「雙首長制」。

張忠謀曾分析劉、魏兩人的領導特質，劉德音思慮周詳，魏哲家做決策快，兩人有很大的互補，雙首長制是他為台積電留下最後、也可能最重大的貢獻，不過張忠謀也坦言，過去30年台積電沒有一刻萬里無雲，未來仍有很多挑戰。

工研院IEK總監楊瑞臨指出，台積電過去最大挑戰是製程技術的突破，未來除了技術進化難度升高，隨著國家主義高漲，產業生態系也有了變化，不再是技術領先，訂單就能到手，將面臨更多元的挑戰。

楊瑞臨以這次中美貿易糾紛為例，台積電雖然不是首當其衝的廠商，但美國是台積電目前最大的市場，中國大陸是台積電未來最具潛力的市場，美中貿易摩擦頻頻，台積電難以避免會受波及，這些非典型經濟因素的變數，都是「雙首長制」所面臨的重大考驗。

有人質疑，天上的太陽只有一個，台積電「兩個太陽」領導模式能否長治久安？對此，與台積電業務往來近30年的電董事長林錫銘不願「妄下定論」，劉德音與魏哲家都是有智慧的人「希望沒問題」。

鈺創董事長盧超群則說，董事長通常負責財務、策略跟人事，執行長（總裁）負責戰略、運作、技術，劉德音與魏哲家兩方面知識都有，融會貫通互相幫忙應該不難，「全世界不是只有台積電採行雙首長制」。

盧超群還以自己的公司為例，鈺創便是由他與總經理鄧茂松分工合作，他負責財務與策略部分，鄧茂松主管所有營運，兩人合作無間，公司運作都很順利。（編輯：陸倩瑤）1070603

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