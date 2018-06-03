台印尼擬合建輕裂廠 中油將派員勘查選址

中油五輕搬遷印尼投資計畫日前宣告終止，中油五輕原本要採整廠輸出方式搬遷至印尼，但印尼國營石油公司（Pertamina）評估後，認為五輕設備已使用25年，且年產能50萬噸乙烯，與現在國際上年產百萬噸有差距，且搬遷費用僅比新建輕裂廠的投資金額少約3.52億美元，經委託美國大型能源公司評估後，認為效益可能不如自建新廠。

印尼方面評估，與其購買並搬遷五輕相關設備，不如與包括中油在內的國外石化產業合作，在印尼興建年產百萬噸乙烯的輕裂廠。

對此中油公司副總經理黃仁弘解釋，印尼國營石油公司評估後，五輕整廠輸出計畫確定終止，但印尼仍有意與中油合作興建新的輕裂廠，並已規畫4個設廠地點讓中油挑選。近期中油就會派相關單位組成考察團隊前往勘查，經過專家評估後，再與印尼國營石油公司進一步討論，做出興建計劃案之後，擬採公開招標方式，讓有意願投資的台商也能參與興建。

記者提問，中油與印尼合建新乙烯輕裂廠，最快何時可定案。黃仁弘表示，目前相關計劃仍在進行中，專家評估出爐可能要等到年底九合一選舉結束後，但也有可能提前，端視勘址進度與後續的評估作業速度。（編輯：林沂鋒）1070603