台股短線利空出盡 有機會突破1萬1關卡

因此，若是太過大膽去追高，也可能短線「愛在高點」被套牢，甚至週一也可能出現開高走低型態，這是近期投資操作上需要謹慎的地方。

陳冠升表示，近期許多強勢股大漲之後，因上漲速度超過基本面獲利情況，因此技術面來看，近期許多公司股價出現漲多拉回，或是爆大量的日線大黑K棒，即可能短線已出現高點，並套牢許多投資人。

（中央社記者潘智義台北3日電）雖然美國重談課徵鋼鋁重稅，造成美股大跌，但隨後又反彈，上週五台股依然上漲。宏遠投顧副總經理陳冠升表示，台股短線利空出盡，有機會突破1萬1000點關卡。

他說，台股近一個月來股市表現強勢，不畏近期台灣電子業景氣不佳、外資大量賣超台股且匯出資金，及6月1日中國A股入列MSCI明晟指數的影響；甚至6月1日亞洲股市上漲，反而反應中國A股入列MSCI利空出盡的味道。

陳冠升指出，台股出現上述結構，應歸因政府政策作多，帶動股市發展，在政府強力作多之下，不僅上市櫃公司加入作多行列，且因市場多頭消息主導台股大盤走勢，及股市氣氛，不管是基本面強勢股的大漲，還是近期許多低價股大漲，可謂近期的搶錢行情造就台股多頭氣盛。

他說，雖然台股再上漲將面臨1萬1000點的關卡壓力區，許多投資人套牢在台積電、創意、聯發科、華邦電等電子股、生技股、風電股等股票，卻因被動元件、矽晶圓材料、功率半導體股票，及低價股的大漲，化解大盤下跌的風險。

他評估，這兩天被動元件、矽晶圓材料、功率半導體股票漲多回跌，但跌深的股票往上漲，例如生技股、創意、中鴻、瑞昱、台光電、智邦、智易、華碩、廣達、晶電、大立光、玉晶光等股價大漲，維繫台股人氣，使台股穩步盤堅，有機會突破1萬1000點關卡。