NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈兩強提前對決　中正5:0淘汰褒忠不爽史總？　萊福力：我只是累了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

5月出口財長掛保證 可望維持正成長

中央社2018/06/03 10:33
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者邱柏勝台北3日電）財政部8日將公布5月海關進出口貿易統計，今年5月工作天數較多、全球景氣穩健復甦，雖有貿易保護主義等不確定因素，但財政部長許虞哲表示，5月出口可望維持正成長。

財政部統計處官員表示，根據今年4月國際貨幣基金（IMF）提出的展望報告，目前為止全球經濟情勢仍維持良好，預測全球經濟成長率為3.9%，創近7年最高，因此國際經濟前景「審慎樂觀」，帶動台灣今年前4月出口達1064.7億美元，年增10.5%，續創歷年同期新高紀錄，顯示出口景氣穩健上揚。

然而，4月出口僅年增10%，有驚無險保住雙位數成長，在俗稱「五窮六絕」的5月，出口是否能繼續維持雙位數成長，也令外界關注。許虞哲日前在立法院財政委員會上透露，5月出口統計至25日，比前4月的10.5%更好，暗示5月出口可望續呈雙位數成長。

統計處官員指出，去年5月底有端午連假，今年端午節落在6月，因此5月工作天數較去年多兩天，在低基期因素下，5月出口成長幅度預估在8.5%至10%左右，表現還是不錯。

但官員也強調，下半年基期已高，且國際間貿易保護主義興起，以及台積電下修營運展望等不確定因素，預估出口年增率將萎縮至5%以下。主計總處預估，今年下半年出口年增率僅1.5%，但仍調高台灣今年GDP成長率至2.6%。

此外，對於貿易保護主義興起是否影響台灣出口表現，元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣表示，全球貿易保護主義與美中貿易戰，現階段還未反映到出口，因此尚未對台灣出口造成影響，但貿易戰後續效應若發酵，則會顯現在下半年的出口，所以下半年才是關鍵。（編輯：林淑媛）1070603

藍委辦國會體驗營 將邀馬英...桃機第三航廈 華航等天合聯...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan