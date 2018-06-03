5月出口財長掛保證 可望維持正成長

然而，4月出口僅年增10%，有驚無險保住雙位數成長，在俗稱「五窮六絕」的5月，出口是否能繼續維持雙位數成長，也令外界關注。許虞哲日前在立法院財政委員會上透露，5月出口統計至25日，比前4月的10.5%更好，暗示5月出口可望續呈雙位數成長。

財政部統計處官員表示，根據今年4月國際貨幣基金（IMF）提出的展望報告，目前為止全球經濟情勢仍維持良好，預測全球經濟成長率為3.9%，創近7年最高，因此國際經濟前景「審慎樂觀」，帶動台灣今年前4月出口達1064.7億美元，年增10.5%，續創歷年同期新高紀錄，顯示出口景氣穩健上揚。

（中央社記者邱柏勝台北3日電）財政部8日將公布5月海關進出口貿易統計，今年5月工作天數較多、全球景氣穩健復甦，雖有貿易保護主義等不確定因素，但財政部長許虞哲表示，5月出口可望維持正成長。

統計處官員指出，去年5月底有端午連假，今年端午節落在6月，因此5月工作天數較去年多兩天，在低基期因素下，5月出口成長幅度預估在8.5%至10%左右，表現還是不錯。

但官員也強調，下半年基期已高，且國際間貿易保護主義興起，以及台積電下修營運展望等不確定因素，預估出口年增率將萎縮至5%以下。主計總處預估，今年下半年出口年增率僅1.5%，但仍調高台灣今年GDP成長率至2.6%。

此外，對於貿易保護主義興起是否影響台灣出口表現，元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣表示，全球貿易保護主義與美中貿易戰，現階段還未反映到出口，因此尚未對台灣出口造成影響，但貿易戰後續效應若發酵，則會顯現在下半年的出口，所以下半年才是關鍵。（編輯：林淑媛）1070603