羅冠聰：香港學運與八九民運面對同一政權

（中央社台北3日電）外媒今天報導，香港眾志創黨主席羅冠聰近日接受專訪表示，近年香港年輕人漸漸與中國大陸切割，而不悼念「六四」。但事實上，當年「六四」的民眾及現在香港年輕人都是面對同一個政權。

英國廣播公司（BBC）中文網今天播出因香港立法會宣誓風波失去議員資格的羅冠聰專訪影片「香港新一代學運起伏路」。

BBC報導，羅冠聰在訪問中提及目前香港學運的困境：除了面對政權的打壓，也與普羅大眾愈走愈遠，短期內，他對香港感到悲觀。

根據影片，羅冠聰以英語表示，香港的未來取決於香港和中國之間，以及中國與世界的互動，所以短期他感到悲觀，但長期一定能看到中國大陸和香港改變。