分管中美經貿中國財政副部長 突被換

（中央社台北3日電）中國國務院1日公布財政部副部長易人消息，免去朱光耀副部長職務，由被視為中國國務院副總理劉鶴副手的中共中央財經領導小組辦公室副主任廖岷接任。對此人事令，中外媒體有不同解讀。
陸媒報導提及5月才有前財政部副部長張少春涉嫌嚴重違紀違法被查，美國媒體則指出，中美在北京舉行第3輪貿易談判之際，中國免除曾長期主管中美經貿對話的財政部副部長朱光耀的職務。
美國之音（VOA）中文網2日報導，朱光耀2010年5月出任財政部副部長，至今已有8年之久。期間大部分時間在財政部分管關稅司、國際經濟關係司、國際財金合作司，在中美貿易摩擦中一直扮演關鍵角色。
朱光耀在被免職當天還出席中國國務院的新聞會，並在會上強調中國最近宣布對一系列進口降低關稅是中國主動作出的決定，不是美國施加壓力的結果。
報導指出，新任財政部副部長廖岷被認為是中國國家主席習近平的親信劉鶴的副手。劉鶴在出任中共中央財經領導小組辦公室（中財辦）主任後提拔廖岷為副主任。在前不久上一輪中美貿易談判中，廖岷曾隨劉鶴率領的中方經貿團前往華盛頓。
廖岷現年50歲，擁有北京大學經濟學碩士和英國劍橋大學工商管理碩士學位，被中國官方媒體稱為是「理論水平非常高的學者型官員」。
根據百度百科，廖岷2016年12月擔任中共中財辦經濟四局（國際經濟局）局長，2018年5月才升任中財辦副主任，6月再接任中國財政部副部長。
澎湃新聞報導，在這波人事令前，財政部已有多起人事變動。前中共天津市委常委程麗華3月擔任財政部副部長，4月才退休的前財政部黨組副書記、副部長張少春5月7日因涉嫌嚴重違紀違法被查。
6月1日人事令中，還任命財政部副部長胡靜林為中國國家醫療保障局局長。但在當天的國務院任免消息中，沒有提及免去胡靜林財政部副部長職務。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070603