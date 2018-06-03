分管中美經貿中國財政副部長 突被換

（中央社台北3日電）中國國務院1日公布財政部副部長易人消息，免去朱光耀副部長職務，由被視為中國國務院副總理劉鶴副手的中共中央財經領導小組辦公室副主任廖岷接任。對此人事令，中外媒體有不同解讀。

陸媒報導提及5月才有前財政部副部長張少春涉嫌嚴重違紀違法被查，美國媒體則指出，中美在北京舉行第3輪貿易談判之際，中國免除曾長期主管中美經貿對話的財政部副部長朱光耀的職務。

美國之音（VOA）中文網2日報導，朱光耀2010年5月出任財政部副部長，至今已有8年之久。期間大部分時間在財政部分管關稅司、國際經濟關係司、國際財金合作司，在中美貿易摩擦中一直扮演關鍵角色。