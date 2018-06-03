六四紀念日前夕 陸委會籲大陸正視人權

新聞稿指出，近年中共擴大改革及反貪腐等政策，另方面卻變本加厲壓迫人民的自由權益，鞏固一黨專政。呼籲北京當局應早日啟動政改進程、進行民主轉型，制度化保障人民言論、信仰等自由，真正面對「六四事件」歷史真相。

行政院大陸委員會新聞稿表示，中國大陸學生、勞工在1989年6月不畏極權壓迫及生命威脅，勇於追求民主、自由、法治與人權等普世價值，卻遭到中共當局武力鎮壓，事件真相迄今仍被掩蓋、未獲平反，陸委會對此深表遺憾。

陸委會表示，雖然中國大陸整體實力持續提升，對人權保障卻不進反退。中共當局藉由貫徹「黨領導一切」的專政方針，忽視其聲稱「以人民為中心」的發展理念，持續加強意識形態管制，嚴控社群及新聞媒體，限制教學自由及學生表達意見權利，更強行推動宗教「中國化」，壓迫基督教、天主教及破壞疆藏少數民族文化傳承。

陸委會說，中共干涉宗教信仰、強力監督人民自由活動的作為，已遭到國際社會批評，嚴重影響國際形象。

陸委會表示，台灣也曾經歷漫長威權統治的戒嚴時期，視言論自由為洪水猛獸，但歷史經驗顯示，言論表達自由是促進社會文明的關鍵動力。

在中國大陸走向新的發展階段，陸委會呼籲，北京當局只有進行政治改革，回歸國際社會的普世價值體系，以包容心及勇氣來具體回應中國大陸人民的訴求、改善內部人權保障、還權於民。

其次，在兩岸互動中，陸方應尊重台灣民眾在國際社會的基本人權，取代一廂情願的對台統戰拉攏與政軍威嚇，才能真正促進兩岸關係在以人為本的基礎上和諧互動，也才能真正拉近兩岸心理距離。

此外，陸委會說，政府再次重申從未接受中共對李明哲的不當審判與關押，北京當局應儘速釋放李明哲、讓他平安返台。（編輯：馮昭）1070603