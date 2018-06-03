學生檢舉老師成風 大陸教授憤怒

文件並指，許傳青的言行「背離教學大綱，或教學內容錯誤」，這項處分自4月4日執行。

5月31日，網上流出一份北京建築大學的行政記過處分決定，受處分的理學院副教授許傳青，被指在去年9月18日上「概率論」課程時，「將日本民族和中華民族進行不恰當對比，宣洩個人不滿」，課後被學生檢舉並流傳在網路上，「造成較惡劣的影響」。

（中央社記者張淑伶上海3日電）中國大陸的大學近期傳出幾起大學老師因課堂言論而被校方處分的事件。外界直指，這和大學廣布密探有關，有的學生以「信息員」的身分紀錄教授言行然後檢舉，多人對此表示憤慨。

但是根據網傳許傳青在6月1的回應，當時學生上課都在看手機，她很生氣，因此舉出自己過去擔任助教時看到日本學生很努力的例子，說：「如果你們不努力，日本就會成為優等民族，而我們就會成為劣等民族。」許傳青認為學生對她的講話斷章取義。

在這次北京建築大學處分事件之前，中國中南財經政法大學副教授翟桔紅4月間因為在課堂上批評全國人大修憲，並介紹他國政治制度，被指「妄議人大制度」，不但被校方記過、開除黨籍並調離教學工作，還被提報註銷教師資格。

在中南財經政法大學的官網上可以看到，早在2015年4月該校就公布了「學生教學信息員制度實施辦法」，每個行政班原則上設立一名教學信息員，其任務包括收集並回報「課堂教學和教學管理各環節中存在的問題」。

外界認為，翟桔紅被處分，和學生教學信息員有關。

去年遭學校解聘的譚松，原在中國一所大學擔任副教授。他近日發文指出，2013年起，他所在的學校在每間教室安裝2個監視器，說是為了監控學生考試，但主要是為了監控老師。

校方的作法已經帶來影響。有學生表示，某位原本上課幽默、喜歡嘲諷挖苦並受到學生歡迎的老師，現在上課規規矩矩，不敢隨便評論。

譚松本人也曾在課後得知，有旁聽生表示，聽了他的課加強入黨的決心，因為要和這樣「離經叛道」的老師戰鬥。

一名上海的大學教授私下表示，學生檢舉老師的狀況愈來愈嚴重，這樣下去，以後大學課堂不教知識，而是上演諜戰片，「學生在大學裡學會檢舉老師，未來會檢舉誰？」

他質疑，未來中國的家長可能不會千辛萬苦把孩子送進中國的大學，哪怕是名列「985工程」、「211工程」的重點培養學校。（編輯：翟思嘉）1070603