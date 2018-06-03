分管發展改革 韓正新兼職公布

（中央社台北3日電）陸媒報導，分管發展改革等工作的中國國務院副總理韓正除兼任「推動長江經濟帶發展領導小組」和「推進『一帶一路』建設工作領導小組」組長，近日再任「京津冀協同發展領導小組」組長。

根據中國政府網，中共中央政治局常委、中國國務院副總理、京津冀協同發展領導小組組長韓正1日主持召開京津冀協同發展領導小組會議，深入學習貫徹中共總書記習近平關於京津冀協同發展的重要講話和指示精神，討論有關文件，部署下一階段重點工作。

新京報微信「政事兒News」報導，上述報導顯示，韓正已出任京津冀協同發展領導小組組長。