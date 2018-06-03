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中央社

分管發展改革 韓正新兼職公布

中央社2018/06/03 10:28
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北3日電）陸媒報導，分管發展改革等工作的中國國務院副總理韓正除兼任「推動長江經濟帶發展領導小組」和「推進『一帶一路』建設工作領導小組」組長，近日再任「京津冀協同發展領導小組」組長。

根據中國政府網，中共中央政治局常委、中國國務院副總理、京津冀協同發展領導小組組長韓正1日主持召開京津冀協同發展領導小組會議，深入學習貫徹中共總書記習近平關於京津冀協同發展的重要講話和指示精神，討論有關文件，部署下一階段重點工作。

新京報微信「政事兒News」報導，上述報導顯示，韓正已出任京津冀協同發展領導小組組長。

京津冀協同發展領導小組2014年成立，組長由時任中共中央政治局常委、中國國務院副總理張高麗擔任。

京津冀協同發展領導小組在中國國家發展和改革委員會設立辦公室，辦公室主任由國家發改委主任何立峰兼任。

政事兒News報導，在此之前，韓正已接替張高麗兼任推動長江經濟帶發展領導小組組長、推進「一帶一路」建設工作領導小組組長兩個職務。

科技日報曾於4月報導，中國新一屆副總理人數與上屆相同，但是從他們近期的工作調研來看，分工有一些變化，其中科技和教育工作不再由一人連繫，而是由兩位副總理分管。

韓正分管發展改革、財政等工作，這也是近幾屆國務院排名第一的副總理所負責的範圍。

據報導，中國副總理孫春蘭分管文教衛體；副總理胡春華分管三農（農村、農業、農民）和扶貧；副總理劉鶴分管商務、金融和科技。（編輯：馮昭）1070603

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