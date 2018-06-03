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中央社

免疫加化療 鱗狀細胞肺癌治療突破瓶頸

中央社2018/06/03 10:15
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷芝加哥3日專電）第四期鱗狀細胞肺癌非常難治，只能用化療，病人預後差。一項臨床試驗發現，化療合併免疫治療可降低惡化風險，近25%病人在用藥1年沒有惡化。

肺癌連續10年排名台灣癌症奪命第一，肺癌分為非小細胞、小細胞肺癌；在台灣，肺癌約9成是非小細胞肺癌（NSCLC），包含肺腺癌、鱗狀細胞癌與大細胞癌，又以肺腺癌較為常見，鱗狀細胞肺癌則約佔16%。臨床估計，鱗狀細胞肺癌每年約有1000至2000名患者。

雙和醫院胸腔內科主任李岡遠表示，不同類型的肺癌有不同的治療選擇，過去研究已發現，有基因突變的肺癌患者，可使用標靶治療，預後平均可到3至4年；非鱗狀細胞癌肺癌則可使用標準化學治療加免疫治療，比起僅使用化學治療的效果較好。

但第四期鱗狀細胞肺癌患者的病人相當難治療，不僅沒有標靶藥可用，過去的研究也尚未證實他們使用免疫治療會有效。在只能使用傳統的化療下，不到15%患者在確診後1年內存活，5年內存活率低於2%。

一項新的研究於美國時間6月2日在美國臨床腫瘤學會（ASCO）中發表，對苦無新藥治療的鱗狀細胞肺癌患者的病人，研究結果可能是一劑強心針。

這項研究涵蓋全球27國、包含台灣台大醫院、榮總、長庚等317個醫學中心的1021名第四期或復發轉移型的鱗狀細胞肺癌患者。病人隨機分成3組，比較使用傳統化療加上免疫治療（PD-L1抑制劑）及單用化療的效果。PD-L1抑制劑已在台灣上市。

研究主持人、丹佛洛磯山癌症中心醫藥學術處長羅伯特（Robert M. Jotte）在記者會表示，研究結果發現，使用免疫加上化療的患者，比起單純使用化療者，無論PD-L1表達高低，癌症惡化機率減少約3成（29%）；使用合併治療者，近1/4患者在12個月時癌症無惡化；接受化療者只有12%在12個月時沒有惡化。

羅伯特表示，過去曾經認為化療會打倒患者的免疫系統，把化療跟免疫治療相結合並不合理：但包括這項研究在內的愈來愈多研究已表明，化療可以幫助引發對腫瘤的免疫反應，讓免疫治療運作得更好。

ASCO專家顧問、醫學博士大衛．葛蘭姆（DavidGraham）評論此研究時表示，免疫療法已被證明對其他類型的肺癌有效，晚期鱗狀細胞肺癌向來非常難治，此研究帶來鼓舞人心的進展。

李岡遠表示，第四期鱗狀細胞肺癌患者可以說是治療選擇上的「孤兒」，在過去10幾年來都沒有好的藥可用。此臨床試驗結果給了這群病人一個新的治療選擇，可以讓存活期延長更久，對這群病人來說有很大的意義。（編輯：陳清芳）1070603

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