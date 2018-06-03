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中央社

老人跌倒傷害大 醫推術後整合照護

中央社2018/06/03 09:55
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）高雄榮民總醫院台南分院針對65歲以上骨折病患進行統計，發現接受術後急性後期整合照護的患者，在生活整體功能改善與恢復方面，遠比沒有接受照護就出院患者來得好。

高榮台南分院骨科醫師陳建宏今天受訪表示，根據衛福部統計，65歲以上老人傷害致死原因，除交通事故外，第二大原因就是跌倒骨折後，導致生理機能急速下降。

陳建宏表示，老人隨著年齡增加，感覺統合能力降低、肌力衰減、肌肉協調度下降，平衡感變差；再加上心血管等慢性疾病，或是視力變差、失智和安眠藥物的使用，都是造成容易跌倒的因素。

他說，門診65歲以上的患者中，過去一年就醫原因有高達1/6的比例為跌倒就診。臨床上因跌倒導致髖部骨折的高齡患者層出不窮，伴隨著患者多重共病的狀況，讓家屬不敢接受開刀治療，成為臥床老人，而產生許多併發症，是高齡長者骨折後死亡率居高不下的原因。

陳建宏指出，衛福部在去年7月將老人脆弱性骨折，納入急性後期整合照護方案計畫中。高榮台南分院至今收治超過50人，提供急性傷口疼痛、積極且持續復健，及跨專業團隊整合照護。

他說，追蹤後發現，這些患者在後續的行走、肌力等生活整體功能改善與恢復，遠比沒有接受急性後期照護而出院的患者，有顯著的改善。患者與家屬都應謹慎面對，並減少再次跌倒的風險。（編輯：張銘坤）1070603

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