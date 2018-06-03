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中央社

金正恩外交動作頻頻 也將見敘利亞總統

中央社2018/06/03 19:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾3日綜合外電報導）北韓領導人金正恩過幾天就要與美國總統川普舉行歷史性峰會，他最近外交動作頻頻，據北韓中央通信社報導，他還計畫與將到訪的敘利亞總統阿塞德會面，但報導沒有說明確切日期。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據中央通信社（KCNA），阿塞德（Bashar al-Assad）將訪問北韓。但敘利亞國營媒體尚未提及這項訪問計畫。

如果阿塞德在平壤與金正恩會面，將是首度有外國領袖到北韓首都造訪金正恩。

金正恩近來國際外交活動大增，他4月底已在兩韓間的非軍事區與南韓總統文在寅會談，也曾兩度前往中國會晤國家主席習近平，上週又在平壤接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。

中央通信社報導，阿塞德5月29日接受北韓大使的到任國書時表示，世界歡迎朝鮮半島情勢最近引人注目的進展，他讚揚這要歸功於金正恩出色的政治才幹和英明領導，並認為金正恩將獲最後勝利，實現統一目標。

北韓與敘利亞數十年來關係友好，阿塞德的父親老阿塞德（Hafez Assad）曾在1970年代會見過北韓國父，也就是金正恩的祖父金日成。

敘利亞與北韓都是蘇聯軍火客戶，兩國軍事關係密切。多年來外界一直懷疑北韓提供敘利亞先進的飛毛腿飛彈（Scud）和製造技術。（譯者：林治平）1070603

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