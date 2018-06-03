金正恩外交動作頻頻 也將見敘利亞總統

（中央社首爾3日綜合外電報導）北韓領導人金正恩過幾天就要與美國總統川普舉行歷史性峰會，他最近外交動作頻頻，據北韓中央通信社報導，他還計畫與將到訪的敘利亞總統阿塞德會面，但報導沒有說明確切日期。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據中央通信社（KCNA），阿塞德（Bashar al-Assad）將訪問北韓。但敘利亞國營媒體尚未提及這項訪問計畫。

如果阿塞德在平壤與金正恩會面，將是首度有外國領袖到北韓首都造訪金正恩。

金正恩近來國際外交活動大增，他4月底已在兩韓間的非軍事區與南韓總統文在寅會談，也曾兩度前往中國會晤國家主席習近平，上週又在平壤接見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。