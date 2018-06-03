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傳北韓軍方高層調動 川金會前穩軍心

中央社2018/06/03 18:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本「朝日新聞」今天從首爾報導，消息人士透露，北韓人民武力相由朴永植換成人民武力省（相當於國防部）第一副相努光鐵擔任，這可能是為川金會任用穩健派以免軍心不穩。

另有消息表示，朝鮮人民軍總參謀長李明洙也可能去職。

報導說，努光鐵曾任負責北韓軍方經濟的第二經濟委員會委員長，2015年7月就任人民武力省第一副相。2016年5月在朝鮮勞動黨大會上當選政治局候補委員。

朴永植從2015年5月擔任人民武力相，與李明洙一起陪同北韓國務委員會委員長金正恩出席4月27日在板門店舉行的南北韓高峰會。

5月，人民軍總政治局長由金正覺換成平壤市勞動黨委員長金秀吉擔任。今年2月，金正覺才確認取代黃炳誓，出任總政治局長並兼任人民軍次帥。

報導說，如果證實人民武力相與總參謀長的人事調動，等於是半年內北韓軍方高層全部更動。

報導說，美國總統川普與金正恩將於12日在新加坡舉行高峰會，雙方如果在會上達成朝鮮半島非核化的協議，有意見認為北韓（正式國名朝鮮民主主義人民共和國）約110萬人的軍隊勢必要縮減。人民軍包括掌管核武、飛彈的戰略火箭軍。

北韓廢棄核武會對軍隊造成影響，可能出現混亂，努光鐵和金秀吉被視為軍方的穩健派，這項人事安排目的在降低混亂、穩定軍心。（編輯：郭中翰）1070603

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