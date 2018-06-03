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中央社

倫敦橋恐攻屆滿週年 英將舉國默哀

中央社2018/06/03 18:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國今天將舉國默哀1分鐘，追思1年前造成8死、數十傷的倫敦橋（LondonBridge）恐怖攻擊事件。

英國將在南華克教堂（Southwark Cathedral）進行獻花、點燃燭光和宗教紀念儀式。3名恐怖分子去年發動攻擊，駕駛廂型車衝撞人群，撞上南華克教堂後，在波魯市場（Borough Market）附近持刀隨機攻擊民眾。

英國首相梅伊（Theresa May）表示：「今天我們緬懷（攻擊事件的8名）死者和為數更多的傷者，並向英勇的緊急救難人員和出手或趕來協助他人的所有人致敬。」

梅伊指出，去年6月3日的攻擊事件「故意鎖定攻擊和親友歡度周末夜的民眾，是企圖打擊我們自由精神的懦弱行徑」，其中7名受害者是外國公民。

她表示：「這反映我國偉大的首都充滿四海一家精神，所散發的活力與價值將來自世界各地的民眾凝聚在一起；同時這也是一個不幸的提醒，恐怖主義威脅超越國界，影響我們所有人。」

英國預定在今日下午4時30分（台灣時間23時30分）舉國默哀1分鐘，然後在倫敦橋上投射「＃倫敦團結（#LondonUnited）」字眼。

在紀念儀式中，將由受害者親屬在南華克教堂的1株橄欖樹前點燃燭光。這棵樹被稱為療癒之樹（Treeof Healing），是利用攻擊事件過後民眾留在倫敦橋上的獻花所製成的堆肥栽種。

負責主持紀念儀式的南華克教堂教長能恩（AndrewNunn）表示，這棵橄欖樹將「永遠提醒我們，不只要記得所有受到傷害的人，還有社區團結對抗各種形式暴力的重要性。」（譯者：陳宜君/核稿：陳政一）1070603

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