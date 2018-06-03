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中央社

川普接待北韓官員笑呵呵 北韓裡子面子都贏了

中央社2018/06/03 16:05
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普與造訪白宮的北韓官員合照時，笑容滿面地展示裝有金正恩信函的超大信封，美國前國務院外交官批評，這是在要求平壤對核武計畫讓步前，再次讓北韓贏得公關勝利。

「華盛頓郵報」（WP）報導，美國前總統柯林頓2009年前往北韓執行人道任務，解救兩名美國記者，行前嚴格指示幕僚「不許面帶笑容」。

熟知內情的消息人士說，柯林頓和幕僚在平壤與金正日合照時，同樣一臉嚴肅，態度堅定，合乎任務所需。

相較之下，川普1日接待18年來首度造訪白宮的北韓官員、前情報頭子金英哲（Kim Yong Chol）時，卻有著截然不同的表現。

金英哲遞給他裝有北韓現任領導人金正恩信函、宛如卡通化的超大信封時，川普臉上堆滿笑容。金英哲被控是2010年擊沉南韓軍艦、造成46名水兵喪命的主謀。

兩人在橢圓形辦公室合照時，川普眉開眼笑，得意地展示手中的大信封，挨批這是在要求平壤針對核武計畫做出讓步之前，讓北韓又一次贏得公關勝利。

曾在小布希時期率領美方代表，與北韓舉行六方會談的前國務院外交官希爾（Christopher R. Hill）說，「這無疑像是一場快速約會」。

他憶起當時想將小布希放在標準尺寸信封的信親手交給金正日時，卻遭到拒絕。相較之下，北韓在川普面前，面子裡子都贏了。

如何與冷酷獨裁的政權打交道，多半是歷任總統的重大挑戰，川普打算12日在新加坡會晤金正恩，更加劇了敏感度。過去從未有現任美國總統與北韓領導人會面，川金會照片肯定會在全球掀起波瀾。

前美國官員說，個性衝動、情感外露的川普用力握手、皺眉發怒或豎姆指比讚的模樣，或許很適合當作社群媒體的表情包，但他和金正恩互動的風險，絕不是僅止於私下會談。

前美國駐聯合國大使李察遜（Bill Richardson）說：「兩人一同微笑合照的畫面會在北韓流傳，顯示兩位領導人地位相當。川普應該避免政治宣傳、一對一微笑和擁抱。」李察遜曾與數名獨裁者見面，包括伊拉克前總統海珊（Saddam Hussein），也曾多次造訪平壤。

儘管如此，川普也將這些照片視為勝利的果實，代表他拋開限制歷任總統、妨礙他們約束北韓核計畫舉措的外交慣例。

白宮官員說，川普3月突然決定與金正恩舉行高峰會，是因為他充滿信心，認為比起30年來徒勞無功的低層級會談，他的談判技巧很快就會產生巨大成果。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070603

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