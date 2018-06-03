川金會 日憂綁架問題未獲解決反成提款機

（中央社記者楊明珠東京3日專電）美國總統川普12日將與北韓領袖金正恩會談，對於非核化後的北韓，川普認為中日韓應予經濟支援。對此，日本憂心只被要求出錢，但日本人遭北韓綁架的問題卻沒有進展。

日本「讀賣新聞」報導，日本政府期待即將到來的川金會能讓核武、飛彈、綁架問題的解決有所進展，但日本金援北韓一事，川普可能過於一廂情願。日本首相安倍晉三7日將與川普舉行高峰會，安倍將重申如果日本人遭北韓綁架的問題未獲進展，不可能金援北韓。

安倍昨天在滋賀縣大津市召開的自民黨滋賀縣連大會演講時表示，日本不會容忍擁有核武的北韓，要提高對北韓施壓力道，不能讓北韓有規避責任的藉口。