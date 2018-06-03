對美課鋼鋁關稅深感不滿 G7成了G6+1

（中央社加拿大惠斯勒2日綜合外電報導）美國主要盟邦今天在七大工業國集團（G7）部長級會議同聲表達震驚與沮喪，敦促美國總統川普撤回對鋼鋁課徵懲罰性關稅。美國在這項議題上遭到孤立，使G7成了「G6+1」。
法新社報導，G7財長及央行總裁會議在分歧中黯淡落幕，意味激烈爭辯下週將在加拿大魁北克登場的G7峰會持續上演。全球貿易衝突一觸即發之際，川普料將在G7峰會與其他國家領導人碰頭。
主要貿易夥伴痛批川普的多方面貿易攻勢，各國政府紛紛提出反制措施和法律挑戰。
各國財長和央行總裁相繼表達憤怒，和遭長期盟友背叛的感受。
美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）對未能達成共識一事輕描淡寫，僅說美國致力推動G7進程。
主辦國加拿大的財政部長莫諾（Bill Morneau）宣布會議落幕時表示，加國政府和另外5國敦促梅努欽傳達他們「一致的關切和失望」。
莫諾說：「我們一致希望，他能把我們對美國課徵懲罰性關稅的行為感到遺憾和失望，和擔心這些舉措不具有建設性的訊息傳達給美方。」
德國財長蕭茲（Olaf Scholz）告訴記者，對跨大西洋關係而言，美國關稅是「非常嚴重的問題」。
他說：「沒人能夠理解以安全因素為由，對鋼鋁產品課徵額外關稅的作法。」
G7部長級會議後並未發表最終聯合聲明，成為全球經濟核心正陷入嚴重不和的跡象。
目前還不清楚白宮將如何應付相關問題。
路透社報導，梅努欽告訴記者，川普正著眼於「重新平衡我們的貿易關係」。美國在對進口鋼鋁課稅這項議題上遭到孤立，使得G7成了「G6+1」。
若干G7官員認為，美國課徵關稅有悖國際貿易規則，或正放棄領導全球經濟的角色，梅努欽駁斥上述論點。
他說：「我一點都不認為美國正在放棄領導全球經濟的角色，情況恰恰相反。我認為，我們進行大規模稅改，對美國經濟產生令人難以置信的影響。」
川普今天在推特抱怨某些美國貿易夥伴根據世界貿易組織協議，課徵較高額關稅。
他說：「美國終須在貿易上獲得公平待遇。假如我們不向進口國課關稅，但他們對美國進口產品課徵25%、50%甚至100%的關稅，這不公平，也不能再容忍。那不是自由或公平的貿易，而是愚蠢的貿易！」
另外6個G7成員國如今都得向美國支付關稅。美國課徵懲罰性關稅，主要是為遏止中國產能過剩的問題。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070603