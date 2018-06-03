對美課鋼鋁關稅深感不滿 G7成了G6+1

（中央社加拿大惠斯勒2日綜合外電報導）美國主要盟邦今天在七大工業國集團（G7）部長級會議同聲表達震驚與沮喪，敦促美國總統川普撤回對鋼鋁課徵懲罰性關稅。美國在這項議題上遭到孤立，使G7成了「G6+1」。

法新社報導，G7財長及央行總裁會議在分歧中黯淡落幕，意味激烈爭辯下週將在加拿大魁北克登場的G7峰會持續上演。全球貿易衝突一觸即發之際，川普料將在G7峰會與其他國家領導人碰頭。

主要貿易夥伴痛批川普的多方面貿易攻勢，各國政府紛紛提出反制措施和法律挑戰。

各國財長和央行總裁相繼表達憤怒，和遭長期盟友背叛的感受。